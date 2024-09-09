三星印度家電廠工人罷工 要求調薪和改善工時

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-09 22:20

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根據路透周一 (9 日) 報導，三星電子位於印度清奈 (Chennai) 附近斯里佩魯姆布杜爾鎮 (Sriperumbudur) 生產冰箱和洗衣機的工廠工人開始無限期罷工，主張要求提高薪資與改善工時，這一舉動影響部份生產。

據了解，斯里佩魯姆布杜爾鎮工廠人數約少於 2,000 人，由於許多工人開始罷工，該廠約一半的日產量受到影響。三星印度工會主席 E. Muthukumar 說，許多人穿著公司制服坐在廠外，要求提高薪水和改善工時，預料罷工會繼續下去，尚不清楚何時結束。

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三星印度發言人在一封電子郵件中表示，公司正積極和工人溝通，解決他們可能遇到的任何不滿，並且公司謹遵當地所有法律規範，同時也會確保消費者不會受到干擾。

報導指出，三星將印度視為關鍵的成長市場。斯里佩魯姆布杜爾鎮工廠成立於 2007 年，是三星在印度營運的兩家工廠之一，另一座工廠在印度北方邦 (Uttar Pradesh) 的諾伊達(Noida)，該廠專門生產智慧型手機。

業內人士稱，三星已雇用約聘員工 (contract staff) 確保在印度電子產品銷售攀升的節日之前不會出現大規模的生產中斷。