〈財報前瞻〉甲骨文雲端業務有望創佳績 鞏固華爾街AI寵兒地位

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-09 23:10

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美國四大雲端運算公司之一的甲骨文 (ORCL-US) 將於周一 (9 日) 美股盤後公布最新財報，由於該公司雲端基礎設施業務近幾季大幅成長，華爾街分析師看好即將出爐的業績也會告捷，延續人工智慧 (AI) 帶來的成長動能。

華爾街分析師預估，甲骨文上季整體營收年增 6.5%，而且其雲端基礎設施 (Oracle Cloud Infrastructure, OCI) 的營收增幅將達到 45%。甲骨文曾表示在本會計年度每季營收成長幅度都會超過前一季，而 OCI 的營收增幅將超過 50%。

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儘管甲骨文不是最大雲端運算供應商，但 AI 需求推動其 OCI 業務近幾季大幅成長，該公司也努路擴大產能，與其他主要科技公司建立合作伙伴關係，帶來更多業務。

瑞穗證券 (Mizuho Securities) 的科技業專家 Jordan Klein 表示：「投資人還沒有完全相信甲骨文會成為 AI 領域的持續贏家，但如果甲骨文又一季表現良好，一大批投資人就會相信。」

Guggenheim 最近將甲骨文稱為其最理想股票，指出即使在通常的淡季也看到「持續勢頭」的跡象。 Piper Sandler 則將甲骨文與亞馬遜、微軟和 Alphabet 一起列為「雲端運算四巨擘」。該行表示在這四家公司中，甲骨文「可能保持最高的成長率」，而且到 2032 年 OCI 營收有可能成長 10 倍。

科技公司此次財報季喜憂參半，尤其是在投資人質疑公司在 AI 專案上的支出之際，然而雲端運算一直是替成長做出貢獻的領域。

樂觀情緒一直在華爾街分析師中醞釀，他們看到甲骨文處於劣勢地位的潛力，儘管可能不是最大的，但這意味著有很大的成長空間。

甲骨文公司的股票今年漲 35%，大大超過其他軟體公司和整個市場，但其本益比不到 22 倍，遠低於微軟近 30 倍的本益比，也低於那斯達克指數 100 指數約 24 倍的本益比。

雖然許多分析師對甲骨文持樂觀態度，但並沒有像其他大型科技股那樣獲得近乎一致的支持。根據分析數據，只有不到 60% 的人建議購買甲骨文股票，而亞馬遜和微軟的比例均超過 95%。甲骨文的平均目標價僅比目前水準高出 6%，這表明該股的上漲空間可能有限。