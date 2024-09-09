〈美股早盤〉美國經濟軟著陸希望仍未滅 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-09 21:46

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美股主要指數周一 (9 日) 開高，因投資人對美國經濟軟著陸前景仍持樂觀態度，本周稍晚最新通膨報告即將出爐。

截稿前，道瓊工業指數漲近 240 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數漲近 180 點或近 1.1%，標普 500 指數漲近 0.9%，費城半導體指數漲近 1.7%。

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上周公布的美國 8 月非農就業報告顯示就業成長疲軟，進一步強化就業市場正在降溫的觀點，並導致美股震盪，那斯達克指數創下 2022 年 11 月以來的最大單周跌幅。不過標普 500 指數今年迄今仍漲 13%，多名策略師平均預測顯示，到 2024 年底標普 500 指數只會再上漲 1%。

儘管 8 月的非農就業報告較上個月有所改善，但這並未平息華爾街對經濟衰退的擔憂，即使聯準會 (Fed) 即將開始降息。花旗警告，從各種勞動力市場數據來看情況很清楚，就業市場正在降溫，這與經濟衰退前夕的典型模式一致。

高盛在告報中指出，預估 Fed 目前的基本情況是 9 月降息 1 碼 (25 個基點)，但如果就業市場惡化，則之後會議降息 2 碼 (50 個基點)。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 近日表示，預期降息將會謹慎推進，如果隨後的數據顯示勞動市場出現顯著惡化，Fed 可能會採取快速且強而有力的行動，而且在適當時候，他會主張「提前降息」。

經濟學家和交易員對 Fed 將在多大程度上降息存在分歧，隨著對經濟衰退的擔憂再次浮現，投資人正在仔細研究經濟數據，以尋找可能的利率走勢線索。下一個備受矚目的焦點的是本周三 (11 日) 公布的美國消費者通膨數據。

一些分析師鼓勵投資人利用機會進行防禦性部位，因市場對經濟成長和決策者的反應感到擔憂，波動性將持續存在。

截至台北時間周一（9 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.60%，至每股 219.49 美元

蘋果將於台灣時間凌晨 1 點舉行秋季新品發表會，市場預估 iPhone 16 系列在硬體方面不會有太多新功能，將重點推廣其新 AI 功能「Apple Intelligence」作為主要賣點。

天風證券分析師郭明錤發文表示，iPhone 16 系列 2024 年出貨量預估從 8700 萬 - 8800 萬台上調至 8800 萬 - 8900 萬台，蘋果追加的訂單主要是 iPhone 16 標準版。

波音 (BA-US) 早盤股價上漲 4.04%，至每股 163.98 美元

波音公司與其最大的工會表示，他們已經敲定了一項具有里程碑意義的協議，預計將避免可能會使這家已經陷入困境的美國飛機製造商受損的罷工。雙方在各自聲明中表示，提案包括 4 年內加薪 25% 並承諾在西雅圖地區製造波音的下一架飛機。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 1.56%，至每股 153.07 美元

Alphabet 旗下 Google 周一將在維吉尼亞州亞歷山卓 (Alexandria) 面對美國反壟斷審判，美國司法部將試圖證明該公司扼殺線上廣告技術領域的競爭，這是這家搜尋引擎巨擘最近第二次與司法部攤牌。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：