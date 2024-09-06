永豐TCFD報告 榮獲政大首屆評鑑「績優」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-06 18:56

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實踐永續金融 共創美好生活

永豐銀行今（6）日榮獲政治大學企業永續管理研究中心頒發「第一屆氣候相關財務揭露（TCFD）報告書評鑑－績優銀行」肯定，且為受邀分享報告書亮點的銀行業者代表。永豐銀行表示，首版 TCFD 報告書（2022 年度）獲評績優，奠定良好資訊揭露基礎；最新版（2023 年度）報告書更進一步整合 TNFD 框架，以四大構面揭露資訊，並初次鑑別與自然議題相關的風險及機會，提供利害關係人詳盡說明。

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四大構面 + PCAF 持續精進

永豐銀行表示，最新版《2023 年氣候暨自然相關財務揭露報告書》以四大構面剖析因應氣候與自然議題之執行成果，包括「治理」構面的組織、架構與職責；「策略」構面鑑別氣候議題風險及機會；「風險管理」構面則透過情境分析方式評估氣候變遷產生的潛在衝擊；「指標與目標」構面於原有 PCAF 財務碳排相關數據導入 ISO 14064 驗證外，並針對迴避碳排 及促進碳排 等 PCAF 新增衡量方式進行盤查，期進一步提升氣候韌性。永豐銀行自前（2022）年起發布《TCFD 報告書》，已連續二年榮獲英國標準協會（BSI）氣候相關財務揭露最高等級「Level 5+：Excellence」認證。

三大面向 建構永續生態圈