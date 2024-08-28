永豐餘綠色採購金額逾60億 七廠獲環境部頒獎

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-28 17:41

‌



支持責任生產、力挺綠色消費，永豐餘 (1907-TW) 旗下中華紙漿 (1905-TW)、華紙久堂廠、台東廠與花蓮廠、以及永豐實 (6790-TW) 清水廠、楊梅廠與永豐餘工紙共七家公司與工廠，今 (28) 日同步榮獲環境部頒發「綠色採購績優單位」，累計 2023 年綠色採購金額逾 60 億元，名列國內企業前茅。

永豐餘七廠獲環境部頒發「綠色採購績優單位」。(圖：永豐餘提供)

‌



秉持著醣經濟原則，2023 年永豐餘旗下中華紙漿台灣採購的木片，72% 具有 FSC(永續森林認證) 或 PEFC(森林驗證認可計畫) 認證，進口國外紙漿原料則高達 100%FSC 或 PEFC 認證，維護森林永續。

永豐實部分，採購 FSC 漿料占全漿料比例 83.5%，為國內家庭用紙使用 FSC 生態漿料最大量；從木片、紙漿等生產用原物料大宗採購，永豐餘已連續 10 年入榜「綠色採購績優單位」。

除了原物料擁有綠色認證，永豐餘各廠區使用的馬達機具以及辦公室照明設備與庶務用品，也優先評估節能減碳效益，採購具環保標章或節能標章產品，減少環境衝擊。永豐餘指出，綠色採購是執行採購策略的核心準則，2023 年永豐餘與近 30 家提供 FSC 或 PEFC 認證原料的主要供應商進行交易，未來更將提升綠色採購比例，推動責任生產。

另一方面，永豐餘持續推動供應商 ESG 方案，協同供應商合作夥伴提供具有競爭力品質、交期及成本的產品或服務，並且協助他們擴大購置再生能源及節能設備、探索在地採購機會，與供應鏈夥伴攜手實踐「循環永續、以人為本、責任治理」的永續經營共識。

永豐餘長期支持綠色消費與環保標章制度，1993 年以 100% 再生文化用紙取得台灣第一枚環保標章，持續申請已超過 30 年。

旗下華紙現有多款環保標章與碳足跡標產品，其中「益利 CircuWell 全紙回收食安容器」也已取得第二類環保標章，符合「可回收、低污染、省資源」的環保理念，顧及民眾食用安全與使用便利性，又具備減碳、減塑與減廢的終極綠色目標。