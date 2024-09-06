〈電子五哥營收〉緯創8月營收年增逾2成 看好AI伺服器逐季雙位數成長

緯創 ( 3231-TW ) 今 (6) 日公告 8 月營收達 898.2 億元，年月雙增，其中年增逾 2 成。緯創經營團隊表示，持續看好 AI 伺服器維持逐季成長雙位數百分比的態勢，全年有望三位數成長。

緯創 8 月營收 898.2 億元，月增 4.2%，年增 23.23%；累計今年 1 至 8 月營收 6551.7 億元，年增 17.17%。至於各產品 8 月出貨狀況，筆電 8 月出貨 170 萬台，月增 6.25%，年對年持平；桌機出貨 80 萬台，月對月、年對年持平；顯示器出貨 80 萬台，月對月、年對年持平。

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至於三大產品展望，緯創說明，預期筆電、顯示器第三季對第二季將持平，桌機第三季則呈現小幅成長，三大產品第四季對第三季皆持平。全年展望方面，預期筆電全年小幅成長，桌機有望有較佳的年增表現，顯示器則持平。

伺服器方面，預期 AI 伺服器第三季對第二季，以及第四季對第三季皆能有雙位數成長，全年則是三位數成長；通用型伺服器第三季對第二季，以及第四季對第三季皆為持平或小幅成長，全年則是成長。