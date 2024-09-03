創新推動永續金融 永豐獲《卓越》三大獎最佳品牌信賴、永續行動、綠能推動

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-03 16:16

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永豐銀行今（3）日榮獲《卓越》雜誌頒發「2024 卓越銀行評比」 －「最佳品牌信賴獎」、「最佳綠能推動獎」及「最佳永續行動獎」三大肯定。永豐銀行表示，旗下積極創新金融服務，包括打造全方位線上、線下平台以落實普惠金融；同時依循 2050 淨零政策推動綠色金融、打造「永續金融四部曲」，實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」企業願景。

最佳品牌信賴 共創友善金融美好生活

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實踐友善金融及公平待客榮獲「最佳品牌信賴」評比殊榮；永豐銀行指出，升級各項軟、硬體與人員教育，用以保障弱勢族群權益、優化分行無障礙環境、提供無障礙數位服務及強化防詐守護民眾資產，也提供移工族群安全便利的跨境匯款。同步亦榮獲國際財經媒體《The Asian Banker》（亞洲銀行家）頒發「Best Financial Inclusion Initiative in Taiwan（最佳普惠金融）」獎項，並於金管會「113 年公平待客原則評核」中排名前 25%。

除精進服務外，永豐銀行亦積極投入社會關懷，其中，贊助「台啤永豐雲豹」與「政大雄鷹」籃球隊，今（2024）年則雙雙奪下 T1 聯盟與大專盃籃球聯賽（UBA）冠軍。

多管齊下推動綠能 永續行動最佳顧問

永豐銀行指出，去（2023）年綠能專案融資餘額突破千億元里程，並投入儲能及新興再生能源領域，啟動永續能源革命，榮獲經濟部連續八年頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」肯定；同時結合金融科技，首創「綠能電廠資訊管理系統」與「綠電交易信託平台」，提供太陽光電廠選址、採購綠電與綠電交易信託等服務，扮演企業永續行動最佳顧問，榮獲「最佳永續行動」、「最佳綠能推動」雙料肯定。