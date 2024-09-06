凱壽暑期實習生計畫 助學子提早展露光芒
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-06 22:45
一探壽險面貌 掌握職涯先機 還有機會提前卡位 YouLead 儲備幹部
根據網路媒體調查，逾七成 00 世代求職者表示，求職時常會遇到產業環境跟工作與自己的認知有落差，若能縮短落差，相信在找工作時會有更清楚的方向。凱基人壽洞察新世代求職者的需求，提供暑期實習機會，讓仍在學的學子能提早體驗壽險產業實務運作的機會，領先他人一探壽險業的真實面貌，拉近認知落差的距離；實習期間表現優異者，還可以獲得凱壽儲備幹部計畫 YouLead 的面試機會，以利提早做好職涯規劃，掌握先機，畢業後能一展長才，發揮所長。
本次凱壽暑期實習生計畫吸引 13 位來自國內外頂尖大學財務金融相關科系的學生參與，經過集團共訓後，依據公司安排進入各部門進行實習，實習領域包含：財務精算、數位創新、投資管理及行銷規劃與客戶服務等，透過各部門內的同事指導，暑期實習生能在該計畫中將在校所學與實務進行結合，而當在實作中遇到困難時，資深同事皆能提供及時協助輔助其成長，是在課堂上難以學習的經驗。
除了專業領域的深度鑽研，投入社會參與也是凱壽暑期實習生每年的「必修課」之一。凱壽長期推動社會參與，將「夥伴型公益」的概念導入實習生志工服務活動中，實習生透過討論規劃設計出金融防詐教材，向來自高關懷家庭的國中生進行說明與宣導，使這些孩子們能夠具備基礎的金融防詐知識；對於實習生們來說，亦透過課程上的互動，進行社會參與，將所學回饋於社會。
在這兩個月的暑期實習過程中，實習生除了職場體驗及投入志工社會參與外，也對於凱基人壽的組織企業文化很有感，來自台灣大學的翁同學表示：實習期間，感受到凱壽扁平的組織架構，讓溝通變得靈活敏捷，實習生也可以接觸到副總層級以上的高階主管，看到自己辛苦製作的提案獲得長官的鼓勵並實際執行，對於我來說是非常大的肯定；另外，政治大學的劉同學也提到：本次參與凱壽暑期實習生的經驗，讓我能在第一線了解外匯市場的脈動，將所學與總體經濟實務結合，掌握該領域的要領，收穫非常充實。
凱基人壽積極關注人才培育及發展，除了暑期實習生計劃以外，針對就讀中的在學生，亦提供學期中實習機會，希望滿足學子不同的需求，在課餘時間也能進入企業內部體驗實習；近年來凱基人壽深受年輕學子的信賴與肯定，2024 年連三度獲保險龍鳳獎「壽險公司內勤組優等」與「壽險公司外勤組優等」雙項殊榮，是財金相關科系畢業生心目中最嚮往的企業之一，並且在 2023 年亦榮獲「台灣保險卓越獎 - 人才培訓專案企畫卓越銀質獎」、「1111 人力銀行幸褔企業 - 金獎」、「TCSA 台灣企業永續獎 - 人才發展領袖獎」、「2023 卓越保險獎 - 卓越人才培育獎」等多項人力資源相關指標性獎項，未來，我們將持續投入資源，與年輕世代一同邁向卓越，持續朝向成為最受推薦和信賴的壽險公司目標前進。
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