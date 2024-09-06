凱壽暑期實習生計畫 助學子提早展露光芒

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-06 22:45

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一探壽險面貌 掌握職涯先機 還有機會提前卡位 YouLead 儲備幹部

根據網路媒體調查，逾七成 00 世代求職者表示，求職時常會遇到產業環境跟工作與自己的認知有落差，若能縮短落差，相信在找工作時會有更清楚的方向。凱基人壽洞察新世代求職者的需求，提供暑期實習機會，讓仍在學的學子能提早體驗壽險產業實務運作的機會，領先他人一探壽險業的真實面貌，拉近認知落差的距離；實習期間表現優異者，還可以獲得凱壽儲備幹部計畫 YouLead 的面試機會，以利提早做好職涯規劃，掌握先機，畢業後能一展長才，發揮所長。

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本次凱壽暑期實習生計畫吸引 13 位來自國內外頂尖大學財務金融相關科系的學生參與，經過集團共訓後，依據公司安排進入各部門進行實習，實習領域包含：財務精算、數位創新、投資管理及行銷規劃與客戶服務等，透過各部門內的同事指導，暑期實習生能在該計畫中將在校所學與實務進行結合，而當在實作中遇到困難時，資深同事皆能提供及時協助輔助其成長，是在課堂上難以學習的經驗。

除了專業領域的深度鑽研，投入社會參與也是凱壽暑期實習生每年的「必修課」之一。凱壽長期推動社會參與，將「夥伴型公益」的概念導入實習生志工服務活動中，實習生透過討論規劃設計出金融防詐教材，向來自高關懷家庭的國中生進行說明與宣導，使這些孩子們能夠具備基礎的金融防詐知識；對於實習生們來說，亦透過課程上的互動，進行社會參與，將所學回饋於社會。

在這兩個月的暑期實習過程中，實習生除了職場體驗及投入志工社會參與外，也對於凱基人壽的組織企業文化很有感，來自台灣大學的翁同學表示：實習期間，感受到凱壽扁平的組織架構，讓溝通變得靈活敏捷，實習生也可以接觸到副總層級以上的高階主管，看到自己辛苦製作的提案獲得長官的鼓勵並實際執行，對於我來說是非常大的肯定；另外，政治大學的劉同學也提到：本次參與凱壽暑期實習生的經驗，讓我能在第一線了解外匯市場的脈動，將所學與總體經濟實務結合，掌握該領域的要領，收穫非常充實。