台灣生技業首例！保瑞完成2億美元海外可轉債訂價 轉換溢價率30%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-30 15:50

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保瑞 (6472-TW) 今 (30) 日宣布海外首次無擔保可轉換公司債，並於昨 (29) 日完成訂價，募資總金額達 2 億美元(約新台幣 64 億元)，轉換溢價率為 30%，為台灣生技業首例在國際資本市場，透過海外可轉換公司債籌資的生技公司。

保瑞說明，此次發行零票面利率的海外可轉換公司債，發行期間 5 年，殖利率為 2.75%，轉換價格為新台幣 964.60 元，如以訂價當日收盤價計算，轉換溢價率為 30%。發行及交易地點為新加坡交易所，預定發行日為 2024 年 9 月 5 日。

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保瑞指出，在交易啟動後迅速獲得計畫募集資金規模的超額認購，同時也吸引了醫療領域專業的長線基金 LYFE High Point Limited 參與，長線基金的參與超過本次發行案的一半以上，此次發行也開啟保瑞進入國際資本市場的募資管道。