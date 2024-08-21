保瑞完成旗下首個無菌針劑廠併購 正式合併廠區營收

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-21 10:41

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保瑞 (6472-TW) 今 (21) 日宣布，順利向美國公司 Emergent BioSolutions(Emergent) ，收購旗下子公司位在馬里蘭康登鎮的菌針劑製造廠，即日起正式合併廠區營收業務，提升 CDMO 製程技術的完整性。

保瑞提到，保瑞原先已擁有生產生技藥品無菌針劑原料藥的能力，此次收購進一步取得無菌針劑藥品成品生產的製造能力，也提高保瑞大分子代工服務業務的競爭力，後續可運用廠區產能，協助客戶進行生技藥品開發及商業化產品量產應用。

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保瑞說明，此廠區約 8.7 萬平方公尺，共有 4 條無菌針劑產線，可支援實驗試製，以及商業量產所需的冷凍乾燥、玻璃瓶 (Vials) 充填與預填充注射器充填等各式技術製程與代工服務。