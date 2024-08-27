保瑞以保瑞生技1股換1股取得泰福30.5%股權 成單一最大股東

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-27 18:47

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保瑞藥業 (6472-TW) 攜手泰福生技 (6541-TW) 今 (27) 日共同宣布雙方董事會通過進行雙向策略聯盟，由泰福發行普通股新股，取得保瑞旗下負責大分子 CDMO 業務的保瑞生技，以每 1 股保瑞生技普通股，換發 1 股泰福普通股做為對價。交易完成後，保瑞將取得泰福 30.5% 的股權，成為泰福單一最大的法人股東，一同打造國際 CDMO 艦隊。

依照時程規劃，泰福與保瑞將在 10 月中旬分別召開第一次臨時股東會，通過此次併購案。泰福也計畫明年第一季召開第二次股東臨時會，屆時將改選董事。

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泰福指出，改選董事共有 9 席，保瑞推派 4 席，其中包含 2 席獨立董事，並將推舉現任保瑞董事長盛保熙，擔任泰福新任董事長。至於另外 5 席，則包含現任泰福董事長陳林正 1 席、泰福創辦人趙宇天 1 席、泛潤泰集團 1 席，以及獨立董事 2 席。

泰福提到，交易完成後，保瑞將成為最大股東，約持股 30.5%，泛潤泰集團則成為第二大股東，約持股 25%。

泰福進一步說明，此一換股案將增資發行新股 7000 萬股，發行新股後，股本由 16 億元增加至 23.8 億元。

另外，雙方也補充，保瑞生技是透過收益法計算換股價值，泰福則是參考平均市價，區間時間為 7 月 1 日至 8 月 15 日，由第三方出具鑑價報告所得。

陳林正指出，團隊對於此次換股交易都感到非常興奮，泰富自成立以來，專注於生物相似藥的開發與生產，近年延伸至大分子 CDMO 業務，以聖地牙哥為基礎，從前段 Non-GMP 前臨床試量產服務，到 FDA 查廠通過的商業化 GMP 代工生產，雙方攜手搶攻大分子 CDMO 商機。

保瑞董事長盛保熙也表示，透過此次整併，集團將成為台灣首家從最前期的細胞篩選、製程開發、分析方法到新型生物製劑開發、延伸到藥品生產及最終成品充填，提供一條龍服務的大分子 CDMO 公司。此外，在美國 BIOSECURE 法案的推動下，將有更多強勁的代工需求。