保瑞併購效益持續發酵 Q2獲利年增逾7成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-14 10:22

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保瑞 (6472-TW) 受惠併購效益發酵，第二季財報表現亮眼，稅後純益達 12.14 億元，年季雙增，其中年增超過 7 成，每股純益 11.16 元，獲利寫下歷史同期新高。不過受到部分併購一次性費用影響，使得第二季毛利率有所衰退。

保瑞第二季營收 50.27 億元，季增 76%，年增 60%；毛利率 38.8%，季減 13.9 個百分點，年減 16.4 個百分點；營益率 14.8%，季減 16.4 個百分點，年減 28.1 個百分點；稅後純益 12.14 億元，季增 69.6%，年增 73%，每股純益 11.61 元。保瑞說明，由於第二季受到部分併購相關的一次性費用影響，第二季毛利率及營益率則有所下滑。

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保瑞今年上半年營收 78.85 億元，年減 0.4%；毛利率 43.8%，年減 2.2 個百分點；營益率 20.7%，年減 15.8 個百分點；稅後純益 18.88 億元，年增 9.1%，每股純益 18.68 元。

不過保瑞指出，第二季為併入 Upsher-Smith(USL) 後的首個完整季度，全球市場銷售業務正式併入 USL 藥品銷售貢獻，合計第二季營收達新台幣 36.4 億元，貢獻集團整體營收約 72%。

如果以產品類別來看，品牌學名藥及品牌專利藥合計營收約新台幣 8.5 億元，占整體全球市場銷售業務比重大幅提升至 23%。且 USL 也依原訂計畫，第三季在美國市場推出旗下第 3 個品牌學名藥 TORPENZ(everolimus)，持續拓展在 specialty pharma 產品組合與銷售渠道的競爭優勢。

此外，6 月底宣布收購的美國無菌製劑廠預計在 8 月下旬正式交割，保瑞表示，目前已通過美國 FDA 查廠，並取得多國藥監機構的合規認證，未來可依客戶需求拓展全球市場，並有效地將旗下大分子製劑代工業務向下游延伸。

CDMO 方面，保瑞第二季全球 CDMO 業務營收達 15.1 億元，不僅較去年同期大幅成長近 13%，也較第一季增加逾 5%。