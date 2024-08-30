機器人理財正潮！富蘭克林與精誠資訊攜手 幫你聰明理財Fun心退

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-30 17:56

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中華民國退休基金協會與台灣永續金融企業影響力協會，今 (30) 日舉辦《Fun 新科技 樂齡新生活》記者會，邀請退休投資專家富蘭克林投顧、富蘭克林坦伯頓數位顧問暨財富管理集團亞洲和歐非中東地區資深副總裁 Brit Blakeney、精誠資訊 (6214-TW) 等專家，分享金融科技應用趨勢及目標優化引擎 (GOE) 在退休金資產管理的實務經驗。

台灣永續金融與企業影響力協會理事長，也是退休基金協會前理事長王儷玲表示，過去民眾在退休理財上最常犯的錯誤是太晚開始準備，而且自己也無法選對投資工具進行長期投資，因應年金改革與數位金融趨勢，金融科技可以協助民眾輕鬆克服退休金投資的盲點，控管好投資風險、提升退休理財長期績效，退休基金協會集合多方專家資源與能量打造《好命退休聰明理財平台》，上線近 2 年以來，已協助許多民眾踏上完善的退休投資理財旅程。

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王儷玲強調，進一步成立永續金融與影響力投資學院的目的也是延伸退休基金協會使命，匯集產官學，結合科技力和創新力，不只完善國人退休作為，還能導入永續投資的思維，進而推動台灣永續金融創新發展。目前市場上已有不少永續投資商品很適合做退休理財，不但長期投資報酬穩健，投資風險也相對較低，可以協助民眾用小錢做好退休投資，實現普惠金融的目標。

王儷玲期許透過此次活動，能號召更多產學專家響應政府所提出的政策，強化永續金融與提升高齡者金融消費權益的願景，而《好命退休聰明理財平台》也將持續優化，打造更具韌性的退休理財生態系統。

精誠資訊副總經理吳文舜表示，該公司與生態圈夥伴合作，實踐金融科技落實在樂齡生活領域的應用，在退休基金協會的《好命退休聰明理財平台》上建構智能化退休金試算工具《好命退休計算機》，串接整合各式理財工具以及投資資訊，同時可進一步串接金融行業自身的系統，作為其服務客戶的延伸，期待更多生態圈夥伴加入，豐富及完整化理財資訊與投資建議，守護長輩們能安心享有穩定的退休生活。

專責開發和執行目標優化引擎 (GOE) 等最佳數位產品的富蘭克林坦伯頓數位顧問暨財富管理集團亞洲和歐非中東地區資深副總裁 Brit Blakeney，也透過即時連線，首次分享藉由 GOE 效益規劃退休金計畫的經驗。

Brit Blakeney 指出，GOE 是一套擁有專利所有權、基於目標的投資框架，旨在提供動態、個人化的投資組合，幫助客戶實現目標。有別於傳統上的目標日期基金或一成不變的資產配置策略，GOE 會對投資組合表現、目標進展、資本市場前景、特定事件 (例如注資或撤資等) 有所反應，專業的顧問人員能據此協助投資人適應無可避免的情境與目標改變，是數位優先、以客戶為中心的模式。

GOE 有三大特色，包括個性化建議、新技術、個人化，透過結合人工智慧、機器學習與大數據處理等形式，為退休計劃建立模型投資組合，使投資人能夠獲得真正專屬個人的建議，而非單純以年紀的增長為依據，過程中也能更全面了解自身財務狀況，隨著時間推移靈活調整資產組合，最大限度地提高成功實現每個目標的可能性，彌合基於目標的財富管理理論與實踐之間的差距。

富蘭克林投顧表示，超高齡化社會來臨，金融科技落實在協助退休理財規劃上更顯急迫，現階段正積極與富蘭克林坦伯頓集團合作開發專有的「目標優化引擎 (GOE)」部署，讓投資人從早期投資到進入退休的各階段都能獲得妥適的退休資產管理服務。

GOE 的動態規劃依循的重要核心之一是「以終為始」，也就是從投資者的最終⽬標為起始，隨著時間的推移 (從未來到現在) 進⾏回溯，以確定能產出最⾼成功機率的資產配置，原因在於投資者一開始以為的最佳配置未必能適用於整段退休投資過程，但導入 GOE 則能依據績效、⽬標修改和資⾦⽔準，隨著時間的推移對資產組合進⾏調整。

金融科技的應用在國內方興未艾，以機器人理財為例，金管會統計至 6 月底已有 18 家業者投入，客戶數與資產規模都較 2018 年開辦初期大幅成長。以富蘭克林投顧所研發的「國民理財機器人」來說，結合 AI 演算法，提供再平衡、理性調整投資組合的機制，深受中高齡及退休族群歡迎。