一檔基金做全世界股東 打造被動收入機會
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 15:51
想當可口可樂、輝達、微軟、默克等龍頭公司 (註 1) 的股東？除了直接買海外股票之外，也可以透過境外基金成為全世界優質公司股東，領取潛在收益，創造被動收入機會！
由於股票型基金風險報酬等級多屬 RR4、RR5 等級，若想要兼具收益機會及較低波動者，不妨選擇 「貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)」，雖然是純股票型基金，但風險級別卻可以做到 RR3 等級。
因為該檔基金結合雙重收益來源及較低波動投資策略，一方面透過 3% 股息搭配 4% 權利金策略 (註 3)，追求較高的收益機會；另一方面運用智慧數據管理波動度，透過選擇權與期貨的操作 (註 3)，將β值控制為全球股市 - MSCI 世界指數 (註 2) 的 0.8，讓投資人追求較高收益機會之餘，波動度可望與傳統股六債四投組匹敵！
除了採用較低波動的投資策略，「貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)」透過多元配置、大量持股，分散投資風險，持股檔數超過 300 檔，遠高於同類型基金的平均持股 54 檔；近 1 年的年化波動度僅為 9.72%，低於持股檔數 100 檔以下的投資組合，讓投資人可以避免承受單一持股的上沖下洗，更輕鬆參與股市行情。
運用智慧數據挑選成長股、避開弱勢股
除此之外，「貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)」也運用智慧數據作個股投資判斷，舉例來說，該檔基金模型使用的訊號一直對醫藥大廠諾和諾德 (註) 保持正面，隨著新型降血糖治療藥物 GLP-1 市場持續擴大，諾和諾德旗下減肥藥 Wegovy、糖尿病藥物 Ozempic 大賣，都為該股帶來顯著正面訊號，且持續增強。
於是該檔基金自 2023 年初起加碼醫藥大廠諾和諾德，參與減肥藥市場行情。2024 年諾和諾德在 GLP-1 相關產品的優異銷售帶動下，激勵股價在第一季上漲超過 15%。
又如受到薪資成本上升及消費者面對抵押貸款壓力影響，接近 2023 年年底時，「貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)」模型使用的基本面、市場情緒訊號，對於加拿大運動服飾品牌 Lululemon(註) 的訊號轉弱，並且預期第一季營收恐將下滑，故於 2023 年 11 月提早賣出 Lululemon 部位，避開今年股價重挫。今年 Lululemon 預期美國地區成長恐將放緩，下調全年利潤預期，股價在第一季下跌 24%。
註 1: 本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
註 2: MSCI 世界指數非本基金指標, 上述包括內部投資限制並可能隨時更改而不予通知，投資策略請詳基金公開說明書。
註 3：資料來源：貝萊德。資料日期 : 2024/7/31。以上圖像僅供舉例說明之用。本文所提及之有價證券及其衍生之金融工具僅供舉例說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。本基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致本基金績效落後於市場之情形。股利與權利金收益佔全部收益比例將隨市場變化而變動。收益率不代表配息率，亦不代表報酬率。投資人應留意衍生性工具／證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。
觀察該檔前十大成分股都是名聞世界的龍頭公司，亦即配置該檔基金即為投資全世界。
資料來源：貝萊德，截至 2024/7/31。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。投資分布會隨市場變化而調整。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
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本文為貝萊德行銷文宣
基金投資涉及一定程度之風險，建議投資人應一併審視自己的風險承受度及投資目的，再選擇最適合的投資標的。
股票入息基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。基金投資全球股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。申購手續費屬後收型 B 級別之境外基金，手續費雖可遞延收取，惟仍須支付 1％的年度分銷費，該年度分銷費按該等股份的每股資產淨值計算及每日累計，由基金的資產中直接扣除，可能造成實際負擔費用增加。
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