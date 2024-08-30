AI題材中長期續熱 調查：近 5成打算定期定額布局 4成想逢低加碼

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-30 10:47

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野村投信與將來銀行最新完成近六千人的網路調查，超過 97% 的投資人認同 AI 將大幅改變工作與生活，且 92% 認為 AI 科技仍將是未來中長期投資的主流趨勢；在投資方式上，超過 47.1% 打算採用定時定額長期布局，近 4 成的受訪者更打算抓緊時機逢低加碼投資。顯示即使經歷近期市場的大幅修正，投資人對下半年的 AI 投資，仍抱持高度樂觀正向的看法。

在歷經一個半月的調查期間，美國費城半導體指數及納斯達克指數自高點的修正幅度分別為 34.0% 和 15.2%；台股加權股價指數也在突破 24000 點的歷史高峰後，最低修正至 19000 多點，並於近期回彈至 22000 以上。

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本次 AI 大調查共計 5,992 位受訪者填寫問卷，針對市場短線修正前、後進行分析後發現：即使面臨市場短線漲多拉回，仍有高達九成七的受訪者相信 AI 科技將大幅改變其工作與生活 (同意：37.2%；非常同意：59.9%)，超過九成二認同 AI 科技仍將是未來中長期投資的主流趨勢 (同意：51.0%；非常同意：41.1%)。

此次調查期間，正值全球主要股市及科技類股震盪整理之際。展望下半年，九成以上的投資人仍是肯定 AI 科技投資的中長期投資趨勢 (91.2%)。值得關注的是，儘管經歷 7 月 11 日台股寫下歷史新高後的大幅修正，並未減損受訪者對 AI 投資的看好度。

在市場修正前，受訪者中有 90.7% 認同 AI 投資的趨勢，而在市場修正之後，仍有 92.2% 的看好度，兩者相去不遠。不同的是，在持續看好之餘，投資人的投資方式上也的確變得更務實穩健，在市場修正前有近四成的受訪者打算在下半年進行單筆加碼 (大幅加碼 10.1%，小幅加碼 29.9%)，在市場下跌後，仍計劃進行大幅加碼及小幅加碼的比例，則分別為 9.3% 及 26.1%。但受訪者選擇以定時定額方式進行投資的比例自原先的 39.1% 提高到 47.1%，顯示出投資人在認知到市場存在潛在的波動後，更肯定以定時定額方式持續參與 AI 科技的投資方式。

野村投信進一步指出，參與 AI 的長期投資趨勢，又擔心短線波動風險的投資人，除了藉由定期定額、回檔時加碼進場等方式，也可以選擇全球科技多重資產基金，例如已在將來銀行及各大網路投資平台已開放申購的「野村全球科技多重資產基金，透過基金經理人的主動選股，嚴選 AI 含金量高的投資標的，就是非常適合的標的。