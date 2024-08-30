5%掰了！Fed將降息陸人赴港搶存美元 多間銀行近來密集調降利率

鉅亨網編譯陳韋廷綜合報導 2024-08-30 17:17

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隨著聯準會 (Fed) 降息腳步逼近，近來多家香港銀行湧入許多從中國來的客戶辦理開戶存款，專門來買美元存款產品，希望趁降息前先鎖定高利，而自 8 月中下旬以來，離岸市場的銀行密集調降美元存款利率，最高不會超過 5%。

美元存款利率與美聯儲貨幣政策息息相關。上周五 (23 日)，Fed 主席鮑爾發出迄今為止最強烈的降息信號，隨後美元存款與美債等相關產品利率紛紛下調，與美債利率負相關的金價則升至歷史新高。

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以香港「發鈔行」為例，滙豐 (00005-HK) 跟渣打 (02888-HK) 的美元存款利率大多在 3.30% 到 4.6% 之間，即便一些中小型外資銀行的美元結構性產品，利率也不會超過 4.9%。

在岸市場情況也一樣，杭州銀行客戶經理周四 (29 日) 向客戶發送的數據顯示，杭州銀行 3 個月、6 個月期美元存款利率分別為 4.7%、4.6%，條件為存款金額 10 萬美元起跳，但就在兩天前，上述數據為 4.8%、5%。

業內人士認為，Fed 啟動降息前是鎖定美元存款利率的最佳時機。對外國投資人而言，還必須額外關注兩點，一是美元與本國貨幣存款利差，即便 Fed 降息，若美元較本幣存款利率更高，美元存款產品仍有投資價值，第二點是匯兌風險，這涉及購匯和結匯兩方面。

高盛中國經濟學家王立升說，中國投資人關注美元存款產品，主要還是由於美國需求相對強勁、美債利率較高、中美利差維持高位，投資者有套利空間。不過，未來隨著 Fed 開始降息和中國需求緩慢復甦，若中國企業獲利和中國通膨預期開始改善，該情況可能發生變化。

自 8 月以來，隨著美國經濟衰退風險迫近，加上 Fed 官員釋放明確降息信號，銀行紛紛調降美元存款利率。以中國境內最大外資銀行滙豐為例，該行卓越理財尊尚客戶購買 3 個月到 1 年期的美元存款產品可享 3.6% 至 4% 的利率，存款金額在 2000 美元起跳。

另一外資銀行渣打的 3 個月到 1 年期美元存款優惠利率約在 4.5% 附近，存款金額為 2 萬美元起跳。

至於中國銀行，在國營銀行，根據工商銀行理財經理給客戶的資料，目前該行 3 個月、6 個月、12 個月的美元存款利率約為 2.3%、2.5% 和 2.8%。

對股份制銀行、城商行而言，以江蘇銀行為例，該行 1 萬美元起存、一個月期限美元存款利率已從 5.05% 降至 4.95%。目前該行 1 個月到 1 年期限美元存款產品，根據起存金額不同，利率在 4.4% 到 4.95% 之間。

對於當下如何鎖定美元存款利率，一種方法是若持有美元現鈔，可直接存美元存款，另一方法是在銀行換匯後購買美元存款產品，而購匯額度不能超過外匯局規定的每人每年 5 萬美元的額度。