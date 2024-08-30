5%掰了！Fed將降息陸人赴港搶存美元 多間銀行近來密集調降利率
鉅亨網編譯陳韋廷綜合報導 2024-08-30 17:17
隨著聯準會 (Fed) 降息腳步逼近，近來多家香港銀行湧入許多從中國來的客戶辦理開戶存款，專門來買美元存款產品，希望趁降息前先鎖定高利，而自 8 月中下旬以來，離岸市場的銀行密集調降美元存款利率，最高不會超過 5%。
美元存款利率與美聯儲貨幣政策息息相關。上周五 (23 日)，Fed 主席鮑爾發出迄今為止最強烈的降息信號，隨後美元存款與美債等相關產品利率紛紛下調，與美債利率負相關的金價則升至歷史新高。
以香港「發鈔行」為例，滙豐 (00005-HK) 跟渣打 (02888-HK) 的美元存款利率大多在 3.30% 到 4.6% 之間，即便一些中小型外資銀行的美元結構性產品，利率也不會超過 4.9%。
在岸市場情況也一樣，杭州銀行客戶經理周四 (29 日) 向客戶發送的數據顯示，杭州銀行 3 個月、6 個月期美元存款利率分別為 4.7%、4.6%，條件為存款金額 10 萬美元起跳，但就在兩天前，上述數據為 4.8%、5%。
業內人士認為，Fed 啟動降息前是鎖定美元存款利率的最佳時機。對外國投資人而言，還必須額外關注兩點，一是美元與本國貨幣存款利差，即便 Fed 降息，若美元較本幣存款利率更高，美元存款產品仍有投資價值，第二點是匯兌風險，這涉及購匯和結匯兩方面。
高盛中國經濟學家王立升說，中國投資人關注美元存款產品，主要還是由於美國需求相對強勁、美債利率較高、中美利差維持高位，投資者有套利空間。不過，未來隨著 Fed 開始降息和中國需求緩慢復甦，若中國企業獲利和中國通膨預期開始改善，該情況可能發生變化。
自 8 月以來，隨著美國經濟衰退風險迫近，加上 Fed 官員釋放明確降息信號，銀行紛紛調降美元存款利率。以中國境內最大外資銀行滙豐為例，該行卓越理財尊尚客戶購買 3 個月到 1 年期的美元存款產品可享 3.6% 至 4% 的利率，存款金額在 2000 美元起跳。
另一外資銀行渣打的 3 個月到 1 年期美元存款優惠利率約在 4.5% 附近，存款金額為 2 萬美元起跳。
至於中國銀行，在國營銀行，根據工商銀行理財經理給客戶的資料，目前該行 3 個月、6 個月、12 個月的美元存款利率約為 2.3%、2.5% 和 2.8%。
對股份制銀行、城商行而言，以江蘇銀行為例，該行 1 萬美元起存、一個月期限美元存款利率已從 5.05% 降至 4.95%。目前該行 1 個月到 1 年期限美元存款產品，根據起存金額不同，利率在 4.4% 到 4.95% 之間。
對於當下如何鎖定美元存款利率，一種方法是若持有美元現鈔，可直接存美元存款，另一方法是在銀行換匯後購買美元存款產品，而購匯額度不能超過外匯局規定的每人每年 5 萬美元的額度。
拉長時間來看，美國利率水準高低，是影響中國民眾赴海外投資的一大影響因素。以「跨境理財通」管道為例，截至去年 11 月底，南向通項目下，中國散戶者持有港澳投資產品市值餘額為 42.60 億元，月增率近八成，當時多家銀行美元存款利率超過 5%。
王立升認為，中國國內房市企穩和股市信心重建尚待時日，在超額儲蓄相對較高的背景下，中國民眾需要尋找其他投資管道。目前來看，以黃金為代表的全球避險資產、電動車及高科技產業的實業及權益資產、受政策支援或通縮壓力較小的一些消費產業鏈是機構和散戶感興趣的方向。
- AI投資趨勢專家觀點
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 8/30揚帆開募！航海王盛世再起，台股波動遽增，投組搭配全球航運投資更有效率
- 美上周初領失業金人數降至23.1萬人 低於預期
- 美國第二季GDP、PCE超預期上修 鞏固Fed九月小幅降息
- 找出最佳的時機進場投資提高勝率，定期定額選這檔有助提升投資效率！
下一篇