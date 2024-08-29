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【產業趨勢】Nvidia財報重點整理與第三季展望，AI供應鏈後市怎麼看？

鉅亨研報 2024-08-29 11:51

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【產業趨勢】Nvidia財報重點整理與第三季展望，AI供應鏈後市怎麼看？(圖:shutterstock)

一、Nvidia 財報重點

2Q24 財報優於預期FY2Q25 營收為 300.4 億美元（年增 122%，季增 15%），優於公司原先給的 280 億美元，以及 Sell Side 預期的 287 億美元，然而略低於 Buy Side 的 302 億美元預期和永豐投顧研究處預估的 305 億美元。


營收成長主要來自資料中心業務，FY2Q25 資料中心營收達 262.7 億美元（年增 154%，季增 16%），比重達到 87% ，優於 Sell Side 預期的 249.6 億美元，但略低於永豐投顧研究處預估的 268.6 億美元。

二、Nvidia 3Q24 展望

3Q24 展望低於市場樂觀預期：FY3Q25 營收展望為 325 億美元，上下 2% 變動，優於 Sell Side 預期的 317 億美元，但低於 Buy Side 預期的 350~360 億美元，同時低於永豐投顧研究處預估的 330 億美元，毛利率 74.4%，營業費用 43 億美元，全年營業費用預計較去年上升 40% 的上緣，永豐投顧研究處預估全年毛利率落在 74.9%，營業費用落在 166~168 億美元，年增 46~48%。

三、Nvidia 相關供應鏈後市怎麼看？

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