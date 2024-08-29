台特化9/20掛牌上櫃 競拍底價88元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-29 14:26

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台特化 (4772-TW) 預計在 9 月 20 日掛牌上櫃，將採取競價拍賣，此次新股現金增資上櫃將採溢價方式辦理，公開承銷股數採 80% 競價拍賣、競拍底價為 88 元，另 20% 採申購配售，公開申購承銷價以最低承銷價格 1.25 倍為上限，承銷價暫定為 110 元。

台特化此次競價拍賣從 8 月 30 日起至 9 月 3 日止，底價以 8 月 27 日前興櫃有成交之 30 個營業日其成交均價簡單算術平均數之 7 成為其上限，而台特化將競拍底價敲定為每股 88 元，最低每標單位為 1 仟股，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

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此外，台特化將於 9 月 9 日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格 1.25 倍為上限，故暫定為每股 110 元。

台特化成立於 2013 年 3 月 27 日，聚焦於半導體特殊氣體 (SEG, Specialty Electronic Gases) 及半導體特用化學材料 (SEC, Specialty Electronic Chemicals) 製造與銷售，主要產品為矽乙烷，應用於化學氣相沉積 (Chemical Vapor Deposition, CVD) 製程，為半導體產業進入先進製程時代的關鍵矽基化合物薄膜的關鍵性材料，目前已建立了全球矽乙烷最大產能單一生產線，獨創的超高純度特殊氣體合成純化技術，可同時產出矽乙烷、矽丙烷。

台特化在製程設計規劃階段同時考慮節能減碳及環保永續議題，製程水電用量相對於其他競爭者降低 70% 以上能耗，且無固態廢棄物產生，超前建構碳中和時代的國際競爭力。台特化今年上半年度營收 4.05 億元，年增 95.96%，並超過去年全年營收 70%，稅後淨利 1.56 億元，已超過去年整年度獲利金額，每股稅後純益為 1.13 元。