世芯-KY明年仍正成長 外資偏多看

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-26 19:52

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世芯 - KY(3661-TW) 上周五召開法說，外資今 (26) 日紛紛出具報告，普遍認為儘管世芯 - KY 明年營收增長放緩，但 2026 年將重啟大幅成長，且因與美系雲端服務供應商 (CSP) 合作有進展，因此大多維持買進評等，最高達 4,280 元。

外資指出，世芯 - KY 最大客戶亞馬遜 (AMZN-US) 的出貨動能預計將自今年第四季開始降溫，但第二大客戶英特爾 (INTC-US) 的 5 奈米產品將自今年下半年開始放量，且動能延續至 2025 年。

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外資預計，世芯 - KY 明年營收仍有 20-30% 的增長，2026 年營收年增幅更有機會超過 40%，主要來自亞馬遜 3 奈米晶片量產、英特爾 5 奈米量產動能延續、理想汽車 5 奈米晶片進入量產還有潛在的 2 奈米 NRE 收入，因此看好世芯 - KY 在 AI 產業中的位置。