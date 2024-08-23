〈世芯法說〉Q2獲利15.87億元創新高 上半年EPS 35.92元

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (23) 日召開法說會，並公布第二季財報，受惠客戶 AI 晶片量產需求強勁，營收創下歷史新高，不過，由於量產業績超預期，導致毛利率僅 19%，改善幅度低預期，整體稅後純益 15.87 億元，仍締造單季新高，每股稅後純益 20.09 元。