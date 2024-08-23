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〈世芯法說〉Q2獲利15.87億元創新高 上半年EPS 35.92元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-23 16:54

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世芯-KY總經理沈翔霖。(鉅亨網資料照)

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (23) 日召開法說會，並公布第二季財報，受惠客戶 AI 晶片量產需求強勁，營收創下歷史新高，不過，由於量產業績超預期，導致毛利率僅 19%，改善幅度低預期，整體稅後純益 15.87 億元，仍締造單季新高，每股稅後純益 20.09 元。

世芯 - KY 指出，第二季受惠北美 CSP 客戶 7 奈米 AI 晶片出貨高於預期，加上北美 IDM 客戶 5 奈米 AI 加速器在季底開始出貨，帶動第二季營收與獲利創歷史新高，但毛利率因量產佔比較高，改善幅度低預期。


世芯 - KY 今日也公告配息日程，除息交易日為今年 9 月 12 日，普通股現金股利預計共發放 5,630 萬美元。

世芯 - KY 第二季營收 135.82 億元，季增 29.48%，年增 71.32%，毛利率 18.97%，季增 0.18 個百分點，年減 2.37 個百分點，營益率 12.15%，季增 0.6 個百分點，年增 1.17 個百分點，稅後純益 15.87 億元，季增 29.02%，年增 115.91%，每股稅後純益 20.09 元。

世芯 - KY 上半年營收 240.72 億元，年增 76.41%，毛利率 18.89%，年減 2.29 個百分點，營益率 11.89%，年增 0.84 個百分點，稅後純益 28.17 億元，年增 113.9%，每股稅後純益 35.92 元。

世芯 - KY 上半年北美客戶營收比重達 78%，大中華區約 11%，日本降至 1%；以製程區分，7 奈米以下案件佔整體營收高達 95%，16/12 奈米約 2%，28 奈米也為 2%，40 奈米以上則約 1%。

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