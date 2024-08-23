〈世芯法說〉5奈米案件下半年起放量 明年營收也樂觀

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-23 17:39

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ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (23) 日召開法說會，總經理沈翔霖指出，北美 IDM 客戶 5 奈米 AI 加速器案件將自下半年起開始放量，且動能將一路延續至明年，預期該客戶明年將取代北美 CSP 成為公司最大客戶，並看好在供應商 CoWoS 產能支援下，明年營收將持續成長。

展望下半年，財務長王德善指出，不論是雲端服務供應商 (CSP) 或是 AI 新創公司對 AI 晶片需求持續強勁，是公司長期成長動能，也重申並沒有看到客戶因標準型晶片效能強勁就停止發展自家 ASIC，預期自製晶片趨勢將持續驅動公司委託設計 (NRE) 業績成長。

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細分兩大客戶，王德善說，北美 CSP 客戶 7 奈米 AI 晶片第三季需求續強，第四季則因產品進入過渡期，需求將放緩，不過，北美 IDM 客戶 5 奈米 AI 加速器出貨將自下半年起快速爬升，且延續至 2025 年，並成為第一大客戶以及最大的營收貢獻來源，預計今年營收比重僅個位數，明年將有顯著成長。

不過，換個角度思考，沈翔霖認為，客戶下世代專案若較原預期延遲，公司與客戶合作的 5 奈米 AI 加速器專案的生命週期將可延續更長的時間。