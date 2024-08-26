訊聯H1外泌體業績年增1.8倍 旗下訊聯細胞智藥擬Q4登興櫃

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-26 17:30

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訊聯 (1784-TW) 今 (26) 日舉辦業績發表會，總經理康清原表示，今年上半年外泌體業績暢旺年增 1.82 倍，且透過外泌體全球研發代工的新商模，已成功跨足至醫療保健、妝品製造及中醫等 11 個領域。另外，旗下訊聯細胞智藥擬在第四季登錄興櫃。

康清原提到，訊聯的外泌體全球研發代工 (Exosome Foundry) 新商模具備 AI 次世代外泌體基因編輯能力，上半年已跨入 11 個領域，包含醫療保健、妝品製造、中醫、藥廠、芳療產業等領域，半年內交易客戶數成長 8 倍，客戶超過上百家，未來持續透過外泌體全球研發代工模式，拓展全球六大洲客戶。

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康清原進一步提到，訊聯下半年將透過次世代外泌體新品，攜手近 500 家婦產科搶攻外泌體再生醫學商機，透過羊水外泌體、臍帶血外泌體，協助婦產科進行生殖醫學、卵巢早衰、子宮內膜過薄、陰道緊實、妊娠紋、產後落髮、皮膚炎症等臨床研究，並藉由外泌體系列新品，提供全新的加值服務。

此外，康清源也表示，旗下子公司訊胞智藥繼「生技醫藥產業發展條例」資格審定後，積極朝經濟部審查科技事業「產品開發成功且具市場性」高標準方向，擬在今年第四季申請登錄興櫃。