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〈美股早盤〉主要指數小幅走高 市場靜待非農就業修正數據、Fed會議紀錄出爐

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-21 21:43

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〈美股早盤〉主要指數小幅走高 市場靜待非農就業修正數據、Fed會議紀錄出爐(圖：REUTERS/TPG)

美國主要指數周三 (21 日) 小幅走高，投資人靜待美國非農修正數據出爐，以及聯準會 (Fed) 最新會議紀錄，以尋找有關降息的進一步線索。

截稿前，道瓊工業指數漲近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.8%。


在 Fed 主席鮑爾本周末在傑克遜霍爾發表演說前，市場的預期越來越高，這可能決定美股是否會進一步反彈。與此同時，交易員聚焦周三的非農就業數據修正，他們擔心過度疲軟的跡象將重新引發人們對 Fed 延後降息的擔憂。

SEB AB 駐挪威臨時首席策略師 Amanda Sundstrom 表示:「鑑於美國勞動力市場處於 Fed 政策的中心，這份報告引起了異乎尋常的高度矚目。就業數量大幅向下修正，可能會加劇投資人的擔憂，即 Fed 降息行動太慢。」

高盛集團 (GS-US) 和富國銀行 (WFC-US) 的經濟學家預估，美國政府周三公布的初步修正數據將顯示，截至 3 月份的一年中，就業人數增幅至少比目前的估計低 60 萬人。摩根大通 (JPM-US) 預料將減少約 36 萬輛，而高盛則表示下修幅度可能多達 100 萬人。

降息押注已推動美元走軟，但美元周三停止跌勢，因市場猜測跌勢可能過度。法國農業信貸銀行駐倫敦策略師 Valentin Marinov 表示，考慮到近期跌勢的速度，美元跌勢暫歇。

Marinov 指出，隨著美國利率市場反映出今年將降息近 100 個基點，許多與 Fed 相關的負面因素似乎已被消化。

在美元近期連續下跌後，金價穩定在紀錄高點附近。美元走弱通常有利於黃金，因為黃金是以美元計價的。

截至台北時間周三（21 日）21 時許：
焦點個股：

梅西百貨 (M-US) 早盤股價下跌 12.51%，至每股 15.52 美元

梅西百貨 (Macy’s) 周三美股盤前公布 2024 會計年度第二季 (截至 8/3) 財報，受到競爭對手加大折扣力道、身處通膨且高利率環境下消費者支出更為謹慎的影響，該季營收不及華爾街分析師預期，同時還下調全年財測。

目標百貨 (TGT-US) 早盤股價上漲 16.44%，至每股 166.75 美元

目標百貨 (Target) 第二季銷售額成長約 3%，在經歷長期銷售低迷和利潤萎縮後恢復成長。這家折扣店的獲利和營收都超出華爾街的預期，因為更多購物者訪問目標百貨的商店和網站，並採購了更多服裝等非必需品。即便如此，該公司仍堅持先前的全年銷售財測，並持保守態度。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.66%，至每股 222.57 美元

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周三表示，旗下 Model X 運動型多用途車款的車頂裝飾板可能會意外脫落，可能造成安全風險，將在美國召回 9136 輛車。

今日關鍵經濟數據：
  • 美國非農修正數據前值下修 18.7 萬人
華爾街分析：

德銀近日指出，美股市場拋售動盪可能只是股市上行途中的一段插曲，但該機構也警告，即使市場情緒和技術指標已經穩定下來且標普 500 指數大舉反彈，許多導致美股夏季拋售浪潮的催化因素並沒有徹底消失。

華爾街的頂級資管機構 Jupiter Asset Management 的 Mark Nash 加大了對日元走強的押注，因為他認為日銀很可能在 2025 年之前繼續升息，將利率提高到 1%，日元兌美元匯率有可能升至 130 左右。

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美股早盤Fed聯準會會議紀錄降息就業市場美國經濟

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道瓊指數40829.49-0.01%
現貨黃金2501.06-0.55%
S&P 5005616.540.35%
NASDAQ10019812.9190.47%
美元指數101.5220.08%
費城半導體5243.5670.91%
美國10年公債殖利率3.7934-0.40%
目標百貨163.1313.91%
梅西百貨15.315-13.67%
摩根大通銀行213.84-0.32%
富國銀行55.76-0.69%
高盛集團496.45-0.18%
特斯拉220.6159-0.22%
日元/美元0.00685799999999999950.00%

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