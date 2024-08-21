〈美股早盤〉主要指數小幅走高 市場靜待非農就業修正數據、Fed會議紀錄出爐

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-21 21:43

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美國主要指數周三 (21 日) 小幅走高，投資人靜待美國非農修正數據出爐，以及聯準會 (Fed) 最新會議紀錄，以尋找有關降息的進一步線索。

截稿前，道瓊工業指數漲近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.8%。

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在 Fed 主席鮑爾本周末在傑克遜霍爾發表演說前，市場的預期越來越高，這可能決定美股是否會進一步反彈。與此同時，交易員聚焦周三的非農就業數據修正，他們擔心過度疲軟的跡象將重新引發人們對 Fed 延後降息的擔憂。

SEB AB 駐挪威臨時首席策略師 Amanda Sundstrom 表示:「鑑於美國勞動力市場處於 Fed 政策的中心，這份報告引起了異乎尋常的高度矚目。就業數量大幅向下修正，可能會加劇投資人的擔憂，即 Fed 降息行動太慢。」

高盛集團 (GS-US) 和富國銀行 (WFC-US) 的經濟學家預估，美國政府周三公布的初步修正數據將顯示，截至 3 月份的一年中，就業人數增幅至少比目前的估計低 60 萬人。摩根大通 (JPM-US) 預料將減少約 36 萬輛，而高盛則表示下修幅度可能多達 100 萬人。

降息押注已推動美元走軟，但美元周三停止跌勢，因市場猜測跌勢可能過度。法國農業信貸銀行駐倫敦策略師 Valentin Marinov 表示，考慮到近期跌勢的速度，美元跌勢暫歇。

Marinov 指出，隨著美國利率市場反映出今年將降息近 100 個基點，許多與 Fed 相關的負面因素似乎已被消化。

截至台北時間周三（21 日）21 時許：

焦點個股：

梅西百貨 (M-US) 早盤股價下跌 12.51%，至每股 15.52 美元

梅西百貨 (Macy’s) 周三美股盤前公布 2024 會計年度第二季 (截至 8/3) 財報，受到競爭對手加大折扣力道、身處通膨且高利率環境下消費者支出更為謹慎的影響，該季營收不及華爾街分析師預期，同時還下調全年財測。

目標百貨 (TGT-US) 早盤股價上漲 16.44%，至每股 166.75 美元

目標百貨 (Target) 第二季銷售額成長約 3%，在經歷長期銷售低迷和利潤萎縮後恢復成長。這家折扣店的獲利和營收都超出華爾街的預期，因為更多購物者訪問目標百貨的商店和網站，並採購了更多服裝等非必需品。即便如此，該公司仍堅持先前的全年銷售財測，並持保守態度。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.66%，至每股 222.57 美元

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周三表示，旗下 Model X 運動型多用途車款的車頂裝飾板可能會意外脫落，可能造成安全風險，將在美國召回 9136 輛車。

今日關鍵經濟數據：

美國非農修正數據前值下修 18.7 萬人

華爾街分析：