〈美股早盤〉主要指數小幅走高 市場靜待非農就業修正數據、Fed會議紀錄出爐
鉅亨網編譯段智恆 2024-08-21 21:43
美國主要指數周三 (21 日) 小幅走高，投資人靜待美國非農修正數據出爐，以及聯準會 (Fed) 最新會議紀錄，以尋找有關降息的進一步線索。
截稿前，道瓊工業指數漲近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 40 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.8%。
在 Fed 主席鮑爾本周末在傑克遜霍爾發表演說前，市場的預期越來越高，這可能決定美股是否會進一步反彈。與此同時，交易員聚焦周三的非農就業數據修正，他們擔心過度疲軟的跡象將重新引發人們對 Fed 延後降息的擔憂。
SEB AB 駐挪威臨時首席策略師 Amanda Sundstrom 表示:「鑑於美國勞動力市場處於 Fed 政策的中心，這份報告引起了異乎尋常的高度矚目。就業數量大幅向下修正，可能會加劇投資人的擔憂，即 Fed 降息行動太慢。」
高盛集團 (GS-US) 和富國銀行 (WFC-US) 的經濟學家預估，美國政府周三公布的初步修正數據將顯示，截至 3 月份的一年中，就業人數增幅至少比目前的估計低 60 萬人。摩根大通 (JPM-US) 預料將減少約 36 萬輛，而高盛則表示下修幅度可能多達 100 萬人。
降息押注已推動美元走軟，但美元周三停止跌勢，因市場猜測跌勢可能過度。法國農業信貸銀行駐倫敦策略師 Valentin Marinov 表示，考慮到近期跌勢的速度，美元跌勢暫歇。
Marinov 指出，隨著美國利率市場反映出今年將降息近 100 個基點，許多與 Fed 相關的負面因素似乎已被消化。
截至台北時間周三（21 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 90.77 點或 0.22%，暫報 40,925.74 點
- 那斯達克綜合指數上漲 26.64 點或 0.15%，暫報 17,843.58 點
- 標普 500 指數上漲 12.45 點或 0.22%，暫報 5,609.57 點
- 費半上漲 31.54 點或 0.61%，暫報 5,227.84 點
- 台積電 ADR 下跌 0.12% 至每股 171.84 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 3.801%
- 紐約輕原油上漲 0.75% 至每桶 73.72 美元
- 布蘭特原油上漲 0.70% 至每桶 77.74 美元
- 黃金下跌 0.22% 至每盎司 2,545.10 美元
- 美元指數跌至 101.26
焦點個股：
梅西百貨 (M-US) 早盤股價下跌 12.51%，至每股 15.52 美元
梅西百貨 (Macy’s) 周三美股盤前公布 2024 會計年度第二季 (截至 8/3) 財報，受到競爭對手加大折扣力道、身處通膨且高利率環境下消費者支出更為謹慎的影響，該季營收不及華爾街分析師預期，同時還下調全年財測。
目標百貨 (TGT-US) 早盤股價上漲 16.44%，至每股 166.75 美元
目標百貨 (Target) 第二季銷售額成長約 3%，在經歷長期銷售低迷和利潤萎縮後恢復成長。這家折扣店的獲利和營收都超出華爾街的預期，因為更多購物者訪問目標百貨的商店和網站，並採購了更多服裝等非必需品。即便如此，該公司仍堅持先前的全年銷售財測，並持保守態度。
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.66%，至每股 222.57 美元
美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周三表示，旗下 Model X 運動型多用途車款的車頂裝飾板可能會意外脫落，可能造成安全風險，將在美國召回 9136 輛車。
今日關鍵經濟數據：
- 美國非農修正數據前值下修 18.7 萬人
華爾街分析：
德銀近日指出，美股市場拋售動盪可能只是股市上行途中的一段插曲，但該機構也警告，即使市場情緒和技術指標已經穩定下來且標普 500 指數大舉反彈，許多導致美股夏季拋售浪潮的催化因素並沒有徹底消失。
華爾街的頂級資管機構 Jupiter Asset Management 的 Mark Nash 加大了對日元走強的押注，因為他認為日銀很可能在 2025 年之前繼續升息，將利率提高到 1%，日元兌美元匯率有可能升至 130 左右。
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