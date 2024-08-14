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〈鴻海法說〉輝達GB200如期Q4出貨 H系列需求持續成長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-14 17:22

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鴻海表示，輝達GB200如期於Q4出貨 H系列需求持續成長。(鉅亨網資料照)

針對外界高度的關注輝達 (NVIDIA)(NVDA-US)GB 200 出貨遞延傳聞，鴻海 (2317-TW) 今(14) 日表示，GB200 機櫃開發時程按照進度進行，預計第四季小量出貨、明年放量，且現有的 H 系列產品也有很好的能見度，需求持續成長。

鴻海發言人巫俊毅表示，目前 AI 伺服器產品進度如期進行，鴻海不僅是整機也是晶片模組供應商，會持續關注 GPU 供應狀況，生產端已做好量產前準備，不論生產時程變化，但訂單配比並不會變化，鴻海都會是第一批生產的廠商。


法人也關注輝達 H 系列產品需求，巫俊毅表示，H100、H200 晶片相關 AI 伺服器產品是帶動今年上半年營運增長主因，現階段來看，H 系列需求也比之前還好，就算 GB200 時程有變，對鴻海 AI 伺服器展望也影響不大。

在客戶強勁需求的帶動下，鴻海第二季 AI 伺服器營收季增超過 6 成、上半年 AI 伺服器營收年增超過 2 倍，占整體伺服器營收占比達到 4 成以上，公司維持 AI 伺服器將貢獻今年伺服器全年營收 4 成的看法不變。

巫俊毅強調，預期 AI 伺服器的強勁需求會持續，已經看到不同類型的客戶對於新一代 AI 機櫃解決方案的需求，預期將會為鴻海 2025 年的伺服器營收帶來顯著貢獻，相信 AI 伺服器很快可以成為集團下一個兆元營收的產品。

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