〈鴻海法說〉Q2純益季增近6成EPS 2.53元 上半年每股賺4.12元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-14 15:50
鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日公告第二季財報，稅後純益 350.45 億元，季增 59%、年增 6%，每股純益 2.53 元；上半年稅後純益 570.54 億元，年增 24.5%，每股純益 4.12 元。
鴻海第二季營收 1.55 兆元，季增 17%、年增 19%；毛利率 6.42%、季增 0.1 個百分點、年增 0.01 個百分點；營業利益 446.04 億元，季增 21%、年增 44%；營業利益率 2.88%，季增 0.1 個百分點、年增 0.51 個百分點；淨利率 2.26%，季增 0.6 個百分點、年減 0.27 個百分點。
累計鴻海上半年營收 2.87 兆元，年增 3.9%、毛利率 6.37%，年增 0.16 個百分點、營業利益 813.54 億元，年增 13.9%、營業利益率 2.83%，年增 0.25 個百分點、淨利率 1.98%，年增 0.33 個百分點。
鴻海說明，第二季四大產品無論季對季、年對年預估均符合預期，但受惠 AI 伺服器出貨動能強勁，整體營收表現優於預期，若以營收比重來看，消費智能產品占 40%、雲端網路產品 32%、雲端終端產品 21%、元件及其他產品 7%。
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