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〈鴻海法說〉訂單能見度提高 下半年逐季向上 全年顯著成長展望不變

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-14 16:42

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鴻海發言人巫俊毅。(鉅亨網資料照)

鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日召開法說，發言人巫俊毅表示，目前訂單能見度比 5 月法說時又更好，第三季無論季、年都會有顯著成長，第四季再向上，全年維持顯著成長的展望不變。

巫俊毅表示，第三季四大產品展望來看，消費智能產品受惠新機上市，目前已經開始為新產品做準備，會有強勁成長，與去年相比則以中性持平看待；雲端網路產品受惠 AI 伺服器營收持續加溫，無論是季對季、年對年將有顯著成長。


電腦終端產品則因第二季新品上市、墊高出貨基期，故較上季衰退，但年對年仍會有顯著成長；元件及其他產品方面，主要業務相關的零組件出貨增加，包括連接器、精密元件、鏡頭模組、以及車用產品等，也會有強勁季增、年增。

全年展望來看，巫俊毅表示，鴻海營收將顯著成長，消費智能產品持平、雲端網路、元件及其他產品則都會強勁成長。

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