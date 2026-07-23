鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-23 19:51

台股今 (23) 日呈現開高震盪格局，指數盤中翻黑下殺逾 400 多點，尾盤買盤湧進翻紅，終場指數收在 44,850 點、小漲 25 點，成交量縮減至 8,925 億元，今日三大法人皆站在買超，合計共買超 164 億元，其中外資看好緯創 (3231-TW) 美國新廠開幕，大買 7.9 萬張，連 4 買，買進台塑 (1301-TW) 集團三寶，投信則與外資反向操作，大買金融股布局。

在三大法人動向部分，外資單日買超 69.58 億元、投信買超 53.37 億元、自營商買超 41.94 億元，三大法人合計買超 164.89 億元。外資在期貨空單部位，減少 1,397 口，外資在期貨空單上累計 7.51 萬口。

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觀察外資買超前 10 名個股，看好緯創新廠開幕，連輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳也出席開幕典禮，大買 7.9 萬張居單日買超首位，已連 4 買；大買中鋼 4.27 萬張居次、買台塑 2.86 萬張、買鴻海 2.37 萬張、台塑化 2.29 萬張、台化 1.98 萬張、凱基金 1.84 萬張、中纖 1.73 萬張、華邦電 1.55 萬張、和碩 1.24 萬張。

外資賣超前 10 名個股，共 6 家為金融股，賣超首位彰銀 2.44 萬張、臺企銀 2.31 萬張、華航 2.06 萬張、南亞及第一金 1.93 萬張、台新新光金 1.65 萬張、華南金 1.46 萬張、兆豐金 1.25 萬張、臻鼎 - KY 1.23 萬張、力積電 1.17 萬張。另外資賣超台積電 4,614 張，已連 2 賣。

投信買超前 10 名個股，金融股則占 8 家，買超首位是台新新光金 1.44 萬張、華南金 1.09 萬張、彰銀 9,595 張、第一金 8,666 張、永豐金 6,667 張、興富發 6,574 張、兆豐金 6,183 張、統一 4,998 張、中租 - KY 3,017 張、中信金 3,010 張。

投信賣超前 10 名個股，以聯電 9,809 張最高、其次為旺宏 6,401 張、群益證 4,859 張、英業達 3,726 張、宏碁 3,666 張、長榮航 3,166 張，其後依序為寶成、國泰金、遠傳、正新。