AI產能排擠效應！SK海力士喊漲DDR5 DDR3也開始蠢動

鉅亨網新聞中心 2024-08-14 15:19

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供應鏈傳出，已接獲 DRAM 二哥南韓 SK 海力士通知，調漲 DDR5 報價 15% 至 20%，預料龍頭三星、美光等也將跟進調價，帶旺 DRAM 市況；而 DDR3 庫存逐漸去化到健康為，報價也蠢蠢欲動。

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AI 伺服器市場火熱，帶動 HBM 需求暴增，吸引三星、SK 海力士、美光等三大 DRAM 廠積極投入，目前以 SK 海力士腳步最快，供應輝達 (NVDA-US) HBM 占比最大。

SK 海力士先前已預告，2024 年 HBM 已全部被訂光，就連 2025 年產能也幾乎全數售罄，為滿足客戶需求，將把現有 DRAM 產線逾 20% 產能轉為量產 HBM。三星則積極追趕 SK 海力士，喊出要把既有 DRAM 產能提撥約三成生產 HBM。

三星、SK 海力士大舉調整產線，嚴重排擠 DDR4、DDR5 等 DRAM 產能，使得 DDR4、DDR5 供給銳減，報價蠢動。 《華爾街見聞》披露，供應鏈已接獲 SK 海力士要調漲 DDR5 價格 15% 至 20%，藉此反映產能排擠效應。

業界評估，DRAM 大廠大舉提撥產能生產 HBM 造成的產能排擠效應，下半年恐更大。

SK 海力士調升 DDR5 價格，主要針對合約價，模組廠以現貨價為主，盼望在合約價上揚之際，同步推升現貨價格彈跳，有利模組廠迎來低價庫存效益。

DDR3 報價也蠢動

DDR5 傳來漲價消息之際，DDR3 利基型 DRAM 因產能更少、應用範圍更廣，庫化正朝去化到健康水位前進，業界預期報價同步蠢動，助攻華邦 (2344-TW)、晶豪科 (3006-TW) 等利基型 DRAM 廠營運。

業界人士透露，三星、SK 海力士、美光等國際 DRAM 大廠鎖定高頻寬記憶體 (HBM)、DDR5、DDR4 等主流高階市場，無暇顧及技術層較低的 DDR3 利基型 DRAM 業務，先前更傳出三星原訂今年底停產 DDR3 的時程，提早到 6 月底啟動。

SK 海力士則在去年底通知停止供貨 DDR3，並規劃將大陸無錫廠​​產線轉為生產 DDR4；美光雖然持續供應 DDR3，內部也正討論醞釀停止生產 DDR3 等策略。