自基層服務40年 土銀代理董事長何英明今真除 宣誓就職

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-14 19:23

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臺灣土地銀行新任董事長何英明宣誓典禮今（14）日在土地銀行總行舉行，由財政部次長阮清華主持監誓，他期許土地銀行賡續配合國家政策、保持經營績效亮眼，並勝任永續金融擔當。現任代理董事長的何英明表示，於土銀奉獻近 40 年，從分行經理做起，歷經多種職務。

阮清華表示，土銀配合國家政策辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」、六大核心戰略產業及新南向政策目標國家授信等措施，更因應高齡化社會趨勢及響應政府推動長照制度，積極辦理「樂活養老貸款」及「社會福利公益安養信託」等業務，績效卓著。

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土銀除連續兩年獲得金管會「六大核心戰略產業放款優等獎」外，另於 112 年獲得「辦理中小企業放款績優銀行均衡區域發展中區特別獎」，今年更獲經濟部中小企業信用保證融資業務績優金融機構「疫後振興」獎肯定，顯見備受主管機關肯定。

談及新任董事長，阮清華認為，何英明過去曾擔任三家分行經理、董事會主秘、授審部及經理、債管部經理、法遵長、總稽核及副總經理，資歷相當完整，對土地銀行有全面性了解，且嫻熟金融法規、銀行風險管理及內部稽核業務，在過去擔任總經理時期，即對銀行內部經營管理提出許多具體改善措施，包含重視法令遵循、風險管理、人才培育等，整體績效亦十分出色。

在績效方面，土銀獲利自 100 年起已經連續 13 年突破百億元，在何英明（時任總經理）及卸任的董事長謝娟娟帶領下，土銀全力達成盈餘及各項目標，112 年稅前盈餘達到新臺幣 170.43 億元，創下歷史新高紀錄，同時也維持良好資產品質。

而土銀不僅配合國家政策、穩健經營，更勝任永續金融角色，隨近年完成簽署遵循赤道原則、支持氣候變遷相關財務揭露（TCFD）及導入第三方查證，112 年國內及海外營運據點之溫室氣體排放量盤查（範疇一、二）亦全數通過驗證取得 ISO 14064-1 溫室氣體查驗證書，另長期耕耘客戶服務及扶植體育產業，因此連續 6 年獲金管會評比為「金融服務業公平待客原則」績優評核及連續 15 年拿下教育部「體育推手獎」。