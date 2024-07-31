美7月小非農就業僅新增12.2萬人 創6個月新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-31 20:28

美國周三 (31 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，新增就業人數超預期下滑、薪資成長速度降至 3 年來新低，釋出美國就業市場降溫訊號，進一步鞏固 9 月的降息預期。不過這份報告可能不會影響聯準會 (Fed) 稍後公布的利率決策。

具體來看，7 月民間企業就業人數經季節調整後增加 12.2 萬人，連續第四個月下滑，為今年 2 月以來新低，遠低經濟學家預期的 14.7 萬人，也不及 6 月向上修後的 15.5 萬人。

美 7 月小非農就業僅新增 12.2 萬人，創 6 個月新低。(圖：ZeroHedge)

根據報告，7 月在職者的薪資比去年同期成長 4.8%，這是自 2021 年 7 月以來的最小增幅，比 6 月份下降了 0.1 個百分點。

觀察報告細項，7 月就業成長主要集中在兩個部分——貿易、運輸和公用事業，增加 6.1 萬名就業人數、建築，貢獻 3.9 萬人。其他就業人數成長的產業包括休閒和飯店業增加 2.4 萬人、教育和衛生服務增加 2.2 萬人、其他服務增加 1.9 萬人。

(圖：ZeroHedge)

另外還有幾個產業本月出現就業人數減少，其中包括專業和商業服務減少 3.9 萬人、資訊減少 1.8 萬人、製造業減少 4 千人。員工少於 50 人的公司也出現了就業人數減少。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「隨著薪資成長放緩，勞動力市場正在配合 Fed 減緩通膨的努力。如果通膨回升，那不會是因為勞動力問題。」

市場普遍預估，Fed 將維持基準短期利率在 5.25% 至 5.5% 區間，同時為在 9 月中旬的下次會議上的一系列降息行動做好準備。投資人最關心的問題是：聯準會在這次會議上，表達未來降息的意願有多強。