Uber攜手比亞迪 投入10萬輛電動車給旗下司機

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-31 19:51

根據外媒周三 (31 日) 報導，Uber(UBER-US) 將攜手中國電動車巨擘比亞迪 (1211-HK)，將 10 萬輛電動車投放到前者的叫車平台上。依照多年合作關係，兩家公司將替司機提供更低的車輛售價和融資。雖然這是美國與中國企業間的一筆重大交易，然而投入範圍卻不包括美國。

根據聲明，兩家公司的合作將從歐洲和拉丁美洲開始，接著拓展到中東、加拿大、澳洲和紐西蘭，獨缺美國。

有分析指出，Uber 和比亞迪在聲明中沒有提及美國，可能是因為美國市場實際上對這家中國車商關閉大門。美國現任總統拜登誓言今年將把中國電動車的關稅提高到 102.5%，而前總統川普在白宮任職 4 年期間將關稅提高到了 27.5%。

中、美兩國圍繞汽車產業未來的緊張關係日益加劇。中國在電池和電動車供應鏈方面建立了強大的領先優勢，而美國一直試圖透過懲罰性關稅和數百億美元的企業和消費者稅收抵免來反擊這種主導地位。

美國釋出加徵關稅舉措後，歐盟和包括加拿大在內的國家紛紛效仿，對中國電動車進口徵收或考慮徵收更高的關稅，這可能會讓 Uber 到 2030 年在美國、加拿大和歐洲城市實現 100% 電動車出行的目標進一步複雜化。

不只如此，Uber 面臨的挑戰還有缺乏價格合理、續航時間長、空間相對寬敞的電動車，無法與豐田 Prius 等在叫車司機中流行的低成本汽油車競爭。

另一方面，比亞迪一直在向海外市場大舉進軍，其在泰國的一家新工廠現已投產，並計劃在巴西、匈牙利和土耳其建廠。今年 2 月，Uber 同意向總部位於墨西哥城的新創公司 Vemo 提供汽車，該公司透過優步的應用程式提供電動計程車。Vemo 也是 2024 年歐洲盃和美洲盃足球錦標賽的主要贊助商之一，提高了品牌在歐洲和美洲的知名度。

兩家公司的合作支撐 Uber 將其乘車服務車隊轉變為電動車的努力，而對比亞迪來說，也有助及擴張海外版圖策略。