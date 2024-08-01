全球IT大當機讓達美航空慘虧5億美元 執行長稱將尋求損害賠償

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-01 00:13

達美航空 (Delta Air Lines) 執行長巴斯蒂安 (Ed Bastian) 周三 (31 日) 表示，本月早些時候發生的全球大規模 IT 故障導致數千名旅客滯留，給公司造成 5 億美元的損失，同時稱將尋求損害賠償。

巴斯蒂安說，這個數字不僅包括營收損失，還包括 5 天內「每天數千萬美元的賠償和飯店費用」。這一數字與分析師的預期大致相符。達美航空沒有透露具體處理了多少退款和報銷請求，但發言人表示有「數千人」。

在 7 月 25 日之前，達美航空取消 5,000 多個航班，比 2019 年全年的航班還要多。這次大當機是由 CrowdStrike(CRWD-US) 軟體更新失誤引發的，該公司不得不手動重置 4 萬台伺服器。

停駛後，達美航空將機組人員與飛機匹配的平台無法跟上變化，導致了進一步的中斷問題。這個問題類似於西南航空 (LUV-US) 的旅客在 2022 年年底假期期間因惡劣天氣遭遇類似問題，也透露航空公司對系統的依賴。

其他航空公司從 CrowdStrike 問題中恢復得更快，不過達美航空的連鎖反應當機和旅客反應引發美國運輸部 (DOT) 的調查。對於這家以獲利能力和準點率在美國航空公司中名列前茅的航空公司來說，這種狀況是罕見的。

巴斯蒂安受訪時說公司將尋求損害賠償並補充說：「我們別無選擇。」他補充說，CrowdStrike 到目前為止還沒有提出在財務上幫助達美航空，除了提供有關處理停運後果的免費諮詢建議。

CrowdStrike 的發言人在電子郵件聲明中表示，他們「不知道這起訴訟，也沒有進一步的評論。」全球 IT 大當機的事主之一微軟 (MSFT-US) 則沒有立即回覆置評請求。

外媒曾報導，達美航空聘請了知名律師波伊斯 (David Boies)，向 CrowdStrike 和微軟尋求賠償。波伊斯因在具有里程碑意義的微軟反壟斷案中代表美國政府而聞名。