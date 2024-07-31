摩根士丹利力挺評為首選股 輝達盤前股價漲近7%

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-31 19:31

在美股本輪科技回檔中，輝達 (Nvidia) 股價過去一個月累計下跌逾 16%。儘管如此，這家人工智慧 (AI) 晶片巨擘還是獲得華爾街大行摩根士丹利 (MS-US) 的力挺。截稿前，輝達 (NVDA-US) 周三 (31 日) 盤前股價上漲 6.80%，每股暫報 110.79 美元。

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 及其團隊周三公布研報表示，對輝達的長期成長潛力持樂觀態度，市場對其的擔憂將隨著時間的推移而減弱。大摩將輝達股票重新評為「首選股」，同時維持「增持」評等。

Moore 團隊認為，輝達的資料中心業務將繼續貢獻公司未來 5 年的大部分成長，特別是在 AI/ML(人工智慧 / 機器學習) 硬體解決方案方面。隨著 Blackwell 超級晶片的推出和交付，輝達預料將進一步鞏固其在 AI 領域的競爭地位。

摩根士丹利認為，本輪拋售可能是個非常好的買進機會，將輝達的目標價設定為每股 144.00 美元，較周二收盤價高出 38.8%。

摩根士丹利預測，到 2027 年，輝達的每股獲利將從 2024 年的 1.30 美元成長至 3.70 美元，本益比將從 2024 年的 51.0 倍降至 29.7 倍。

Blackwell 今年第四季的初始出貨量很可觀

大摩表示，Blackwell 產品在市場上引起了強烈的興趣，尤其是其推理性能的顯著提升，進一步驅動了客戶的熱情。

輝達已在本周發送 Blackwell 樣品，大摩指出儘管產品和機架的複雜性較高，可能會帶來一些挑戰，但供應鏈正在良好地提升，Blackwell 今年第四季的初始出貨量可能會很可觀。

所有跡象表明，Blackwell 的生產在下半年以強勁的速度成長，包括機架的生產。 大摩分析師說：「我們預計在第四季初始出貨量可能會很可觀，但仍然認為 Hopper 將在 2025 年初占據大部分收入。」

大摩樂觀表示，Blackwell 的可用性預計將進一步鞏固輝達的競爭地位。

Blackwell 被視為輝達未來成長的關鍵驅動力之一，特別是在 AI/ML 硬體解決方案方面，預估隨著需求從 Hopper 轉向 Blackwell，公司營運能見度將增加。

分析師說：「Hopper 的需求面跡象仍然強勁。 Hopper 的生產量持續上升，H100 開始過渡到 H200(帶來更好的 HBM3e 記憶體頻寬以及更高的容量)，我們聽到對這兩款產品的銷售將保持強勁的信心。」