經濟展望改善 美國7月消費者信心指數超預期升至100.3

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-31 01:30

美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (30 日) 公布數據顯示，美國 7 月消費者信心指數升至 100.3，高於市場預期的 99.7，也優於 6 月修正後期前值 97.8，原因是對經濟和就業市場預期的改善抵銷對當前狀況悲觀看法。

美國 7 月消費者信心指數升至 100.3，高於市場預期的 99.7。(圖：ZeroHedge)

此外，7 月消費對未來半年的預期指數升至 78.2，創今年 1 月以來新高，也是自今年初以來最大比例消費者預估商業環境會好轉，然而 7 月現況指數則降至逾 3 年以來新低。

分析指出，儘管消費者信心指數逐月攀升，但信心依然低迷，遠低於新冠疫情前的水準。消費者正在與高生活成長、借貸成本上升和薪資成長放緩做鬥爭，這有助解釋今年消費者支出放緩的原因，尤其是個人低收入戶。

報告顯示，7 月消費者購買新車的計畫增加，而購買大型家電的計畫則有所下降，購屋意願則降至逾 11 年來新低，突顯房貸利率上升和房價高漲的影響。

美 7 月消費者購買大型家電、房屋的意願下滑。(圖：ZeroHedge)

美國經濟評議會首席經濟學家 Dana Peterson 聲明表示：「雖然 7 月消費者信心上升，但不足以擺脫過去兩年普遍存在的狹窄區間。 儘管消費者對勞動市場仍然相對樂觀，但他們似乎仍然擔心價格和利率的上漲。」

至於備受市場矚目的通膨預期方面，7 月消費者對未來一年通膨預期持穩在 5.4%，先前這項指標在 2022 年曾達到 7.9% 的高峰。

就業市場方面，調查顯示僅約 34% 的消費者表示就業機會「充足」，為 2021 年 3 月以來最低比例，而且更多受訪者表示工作「很難找到」。

就業市場指標整體趨勢依然疲軟。(圖：ZeroHedge)

此外，這兩個指標之間的差距也降至三年多來的低點。經濟學家密切關注這項指標，以衡量勞動市場的強弱。

約 14.5% 的受訪者預估未來半年將有更多工作機會，比例為 1 月以來最高。同日公布的另一項數據顯示，6 月職位空缺數高於預期。