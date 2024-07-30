美6月JOLTS職位空缺數小幅降至818.4萬個 仍高於市場預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-30 23:34

美國 6 月職位空缺數量高於市場預期，此前 5 月的數據大幅上修，與近期就業市場逐漸走軟的趨勢背道而馳。不過要注意的是，一些經濟學家質疑統計數據的可靠性，因為目前該調查的回覆率很低，大約是幾年前的一半。

美國勞工統計局 (BLS) 周二 (30 日) 公布職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，6 月職位空缺數報 818.4 萬個，雖然較 5 月修正後的 823 萬個 (修正前為 814 萬個) 有所下滑，但仍超出經濟學家預期的 802 萬個。數據顯示美國就業市場保持彈性，繼續支撐經濟成長。

美 6 月職位空卻數較 5 月減少 4.6 萬個。(圖：ZeroHedge)

根據報告，儘管 6 月民間企業的職位空缺下滑，但政府職位空缺持續增加抵銷這一影響，雖然 5 月政府職缺確實被下調，但 6 月再次大幅增加，達到接近創紀錄的 109.4 萬個，主要是受州和地方政府職位空缺數激增 11.8 萬個的推動。

6 月政府職缺大幅增加，達到接近創紀錄的 109.4 萬個。(圖：ZeroHedge)

報告顯示，6 月貿易、住宿和食品服務以及州和地方政府是 6 月新增職位最多的產業，而製造業職缺的降幅是兩年來最大的。

6 月製造業職缺的降幅是兩年來最大。(圖：ZeroHedge)

與此同時，聯準會 (Fed) 密切留意的 6 月職位空缺與失業人口的比維持在 1:2，穩定在 2021 年 6 月以來新低，與 5 月前值持平，回到新冠疫情前水準。分析師認為，今夏該指標將達到 2019 年的水準。

6 月職位空缺與失業人口的比維持在 1:2，穩定在 2021 年 6 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

此外，受休閒和飯店業以及專業和商業服務的拖累，招聘率降至新冠疫情爆發以來新低，裁員率降至兩年來的最低水準。

根據調查， 6 月辭職率停滯不前保持在 2.1%，接近 2020 年以來新低。數據透露與幾年前相比，美國民眾對自己找到新工作的能力就沒那麼自信了。

整體來看，6 月 JOLTS 報告仍然顯示，儘管雇主已經減少招聘、薪資成長放緩，但對勞動力的需求仍然強勁。6 月失業率連續第三個月上升，這與最近初領失業金人數上升趨勢一致。

這種就業市場的疲軟以及通貨膨脹的緩解，是許多經濟學家預估 Fed 主席鮑爾將在星期三 (31 日) 結束為期兩天的會議時，發出很快開始降息訊號的原因。經濟學家也認為，周五 (8/2) 發布的 7 月非農就業報告將顯示，勞動力市場成長速度進一步放緩。

彭博經濟學家 Stuart Paul 懷疑這樣的職缺水準能否支持持續成長的企業招聘腳步，技能不匹配和證照要求可能會在整體勞動力需求下降的情況下提振職位空缺的總體數量。