陽明經理人輪調 策略長接任總經理一職

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-31 19:04

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (31) 日召開董事會，通過自 8 月 1 日起總經理一職由陽明策略長暨資深副總經理白崑榮接任，而現任總經理杜書勤在集團經理人輪調制度下，將轉任資深副總經理。

陽明表示，持續透過高階經理人職務輪調，建立完善的經營團隊，並深耕集團在全球重要據點營運。

白崑榮自 1984 年起即服務於陽明海運，現為總公司策略長暨資深副總經理，歷任集團子公司好好國際物流公司董事長、陽明 (地中海) 公司總經理等職。

而杜書勤自 2020 年 11 月 12 日就任後，專注於航線營運績效改善、強化成本競爭力，在總經理任內，帶領陽明在 2021-2022 年獲利創歷史新高，更達成連 4 年獲利實績，為陽明奠定未來永續發展堅強的財務與競爭力基礎，現依集團經理人輪調制度，轉任資深副總經理。