search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

睽違逾1年半 陽明6月營收衝破200億元 年增6成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-09 19:19

cover image of news article
陽明6月營收衝破200億元。(鉅亨網資料照)

海運業者陸續公布 6 月營收均繳出好成績，陽明 (2609-TW) 今 (9) 日公布 6 月單月合併營收達 207.2 億元，月增 22.42%，年增 66.76%，是 2022 年 11 月以來首見再度衝破 200 億元，累計上半年合併營收 963.91 億元，年增 33.88%。

陽明表示，據法國海運諮詢機構最新預測，今年航運供給成長達 9.7%，需求成長僅 3%，不過，明年供給成長降至 5.1%，需求成長 2.5%，供給過剩缺口將收斂。

陽明指出，紅海危機使船舶需求缺口擴大，已消化今年上半年 160 萬 TEUS 新船交付運力，同時，船舶閒置率仍處低點，扣除塢修船舶數量，上半年平均僅 0.7%(約 21 萬 TEUS) 處純閒置狀態。加上主要港口擁堵及部份港口罷工風險，影響船期及航班準點率。

此外，陽明今日也公告，取得 9100 只新造貨櫃，交易總金額約 3200-3500 萬美元，約新台幣 10.2-11.2 億元。

文章標籤

陽明海運運價出口

相關行情

台股首頁我要存股
陽明65.2-0.46%
美元/台幣32.540.14%

鉅亨贏指標

了解更多

#M頭

中強短弱
陽明

70.83%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
陽明

70.83%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty