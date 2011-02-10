睽違逾1年半 陽明6月營收衝破200億元 年增6成

海運業者陸續公布 6 月營收均繳出好成績，陽明 ( 2609-TW ) 今 (9) 日公布 6 月單月合併營收達 207.2 億元，月增 22.42%，年增 66.76%，是 2022 年 11 月以來首見再度衝破 200 億元，累計上半年合併營收 963.91 億元，年增 33.88%。

陽明指出，紅海危機使船舶需求缺口擴大，已消化今年上半年 160 萬 TEUS 新船交付運力，同時，船舶閒置率仍處低點，扣除塢修船舶數量，上半年平均僅 0.7%(約 21 萬 TEUS) 處純閒置狀態。加上主要港口擁堵及部份港口罷工風險，影響船期及航班準點率。