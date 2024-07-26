學界專才蔡豐明接陽明董座 全體董事一致通過
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-26 18:14
貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (26) 日召開董事會，推選台灣海洋大學航運管理學系系主任蔡豐明即日起接任董事長一職，陽明說明，此案獲全體出席董事一致認同，董事會成員將兼具法律、經濟、物流和交通運輸管理等多元經驗，擘劃永續發展願景，朝卓越運輸集團邁進。
蔡豐明是美國紐澤西州理工學院運輸管理研究所博士，致力於供應鏈管理、運輸管理及智慧型運輸系統等運輸領域研究，長期耕耘國內海事專門教育，歷任國立高雄第一科技大學運籌管理系助理教授、國立臺灣海洋大學航運管理學系及海洋觀光管理學士學位學程副教授，並擔任海大國際事務處資訊與企劃組組長、航運管理學系及海洋觀光管理學士學位學程教授，2022 年起接任海大航運管理學系系主任。
蔡豐明也積極投入國內運輸領域政策倡議工作，曾任交通部 APEC 海運專家小組代表、台灣港務股份有限公司海運發展學院顧問，並陸續提出貨櫃航商整體櫃量計算模式建構、船舶動態資訊整合平台建置、兩岸海運直航政策、應用雲端服務創新之國際物流管理等相關研究計畫，協助業界掌握產業趨勢變化，並作為公部門政策指引參考。
陽明認為，蔡豐明長期對運輸與物流領域研究，有助於帶領陽明因應當前全球競爭法規趨嚴、氣候變遷影響加劇，數位與人工智慧時代對傳統貨櫃運輸產業形成的考驗。
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