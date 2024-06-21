董座鄭貞茂遭指二度提自肥案 陽明發5點澄清

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-21 13:01

對於有媒體報導陽明 (2609-TW) 董事長鄭貞茂自肥案再度闖關，陽明今 (21) 日發布 5 點澄清，並提到，董事長、總經理整體薪酬支與同業相較顯有落差。

據傳，鄭貞茂 5 月提案分配特別貢獻獎金給自己 200 萬元遭到封殺，昨日再度提案給薪酬委員會，維持總經理 200 萬元，但董事長領的金額留白，被外界解讀為施壓薪酬委員會，先求有就好。

陽明澄清，鄭貞茂自 2020 年 10 月就任以來，公司整體營業績效、財務狀況均大幅改善，固然受惠於產業環境變化，但營業表現均不輸同業，2021-2022 兩年間本營業利益率在全球貨櫃同業中均名列前茅。

其次，陽明認為，董事長、總經理整體薪酬支給與同業相較顯有落差。

陽明進一步說明，獎金發放數額提撥悉依公司岸勤從業人員年度績效獎金辦法辦理，特別貢獻獎金亦同；而公司幕僚作業均依既定流程提報，董事長對於提報內容並未表達任何意見，同時，依公司薪資報酬委員會組織規程規範，董事及經理人個別薪資報酬的內容及數額，應提交薪資報酬委員會討論並將委員會建議提交董事會討論。

也就是說，相關提案悉依內部辦法與流程規範辦理，並非董事長個人可以決定薪酬或獎金發放。

陽明指出，鄭貞茂於 2020 年就任後，即於 2021 年股東會修正公司章程，刪除董事長得兼任總執行長制度，以使董事長與總經理的職責能明確劃分，在章程修正前，董事長兼任總執行長，得依員工身份領取員工酬勞，但自章程修正後，董事長即不得領取員工酬勞，顯示董事長尊重公司治理之趨勢推動各項制度，並非以個人權益為考量。