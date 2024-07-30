傳日銀考慮升息 將利率提高至0.25%

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-30 23:59

日本放送協會 (NHK) 周二 (30 日) 援引知情人士消息報導，日銀 (日本央行 / BOJ) 審議委員們將討論上調利率至 0.25% 附近，目前處在 0% 至 0.1% 區間。倘若日銀真的實施升息，將是自今年 3 月解除負利率政策以來的首次升息。此外，日銀還將決定今後 1 至 2 年的量化緊縮 (QT) 計畫。

據了解，日銀內部越來越多人認為物價上漲符合預期，在這樣的狀況下日銀考慮進行升息，不過有部分審議委員對消費趨勢保持謹慎。

知情人士透露，日銀考慮宣布升息，審議委員們在會上討論將利率從目前的 0% 至 0.1% 的利率區間上調至 0.25% 左右。

與此同時，也有委員持謹慎意見，認為在實質薪資持續負成長的情況下，應該進一步觀察消費動態，並且在分析近期經濟數據的基礎上最初最終判斷。

日銀將於台灣時間周三 (31 日) 早上十點半公布利率決策，央行總裁植田和男將於同日下午兩點半召開貨幣政策記者會。