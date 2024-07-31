OPEC+部長級會議8/1線上召開 傳將維持減產政策不變

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-31 02:30

路透周二 (30 日) 援引五名石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 知情人士消息透露，儘管近期國際油價下跌，但 OPEC + 小組本周不太可能對目前的減產協議做出任何改變，以及取消自去年 10 月以來的部分減產協議。

OPEC + 聯合部長級監督委員會 (JMMC) 會議將於台灣時間周四 (8/1) 下午六點在線上召開。知情人士透露不太可能在周四的會議上看到產量政策有任何新的變化或進展，尤其是在限制 OPEC + 增產方面。

對於上述報導，沙烏地阿拉伯通訊辦公室並未立即回應置評請求，石油輸出國組織 (OPEC) 的維也納總部也並未回應置評請求。

截稿前，9 月交割的布蘭特原油期貨下跌 1.20%，至每桶 78.78 美元；9 月交割的西德州原油期貨下跌 1.11%，至每桶 74.97 美元。本月迄今國際油價已下跌約 9%，主因是受地緣政治風險消退，以及中國需求疲軟擔憂影響。

根據 2022 年底以來達成的一系列措施，OPEC + 目前每天減產 586 萬桶，約占全球需求的 5.7%。

在 6 月舉行的上次會議上，OPEC + 同意將 366 萬桶 / 日的減產計畫延長一年，直至 2025 年底，並將最近一輪減產 (8 個成員國減產 220 萬桶 / 日) 延長三個月，至 2024 年 9 月底。不過 OPEC + 計劃在 2024 年 10 月至 2025 年 9 月的一年內逐步取消 220 萬桶 / 日的減產。