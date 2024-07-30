〈財報前瞻〉廣告收入助攻 Meta第二季營收看增兩成 投資人聚焦AI

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-30 20:39

臉書母公司 Meta Platforms(META-US)將於周三 (31 日) 美股盤後公布最新一季財報，該季營收看增 20%，主因是受惠奧運和多國選舉帶來的強勁廣告銷售，不過投資人還是聚焦在該公司的人工智慧 (AI) 方面支出是否已經開始帶來貢獻。

Meta 和其競爭對手 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 一樣，在 AI 基礎設施上投入數十億美元支撐 AI 發展。今年 4 月，Meta 上調全年資本支出，消息公布後一天之內其市值就蒸發近 1,700 億美元。

Alphabet 上周也警告今年的資本支出將保持在高峰，消息掩蓋上季亮眼的廣告銷售大幅成長帶崩股價。

據了解，Meta 押寶用開放原始碼的方式來推動其生成式 AI。該公司上周推出基本免費的大型語言模型 (LLM)「Llama 3.1 」，表示使用者能免費使用和修改該款 AI 模型。

此外，Meta 也透過 AI 工具完善其產品購物廣告，還推出聊天助手等多項 AI 功能，以提高社群媒體的參與程度。該公司日前推出一款名為「AI Studio」的新聊天工具，能讓用戶創建、分享和設計客製化的 AI 聊天機器人。

Jefferies 分析師表示：「我們看好 Meta 作為開放原始碼 AI 關鍵支柱的地位，該公司可能會透過授權其 AI 模型或開發 AI 應用程式的軟體來開闢新的營收來源。」

除此之外，Meta 周四盤後的財報還要能展現出其廣告業務蓬勃發展。

今年 6 月全球最大媒體投資管理公司群邑 (GroupM) 將今年廣告營收預測從去年 12 月的 5.3% 上調至 7.8%，這對 Meta 來說是個好兆頭。另外規模較小的社群媒體公司 Pinterest(PINS-US)、Snap(SNAP-US)分別於周二、周四美股盤後公布財報。

美銀證券 (BofA Securities) 分析師表示仍看好 Meta，指出 Reels、Messaging 和 AI 驅動的廣告強化仍處在早期階段，可能會帶來積極的產品驚喜和營收成長。