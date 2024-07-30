〈美股早盤〉主要指數開高 投資人靜待大型科技股財報出爐
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-30 21:42
美股主要指數周二 (30 日) 開高，投資人態度謹慎等待美國科技巨擘財報和就業市場數據，並希望能在本周美國央行利率決策中找到降息時機點的線索。
截稿前，道瓊工業指數漲近 130 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 80 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 0.2%。
美國股市將延續漲勢，因為交易員準備迎接一系列經濟數據的發布、美國科技公司的業績和多家主要央行的決策，這些將對塑造美股走勢至關重要。
標普 500 指數和那斯達克 100 指數的期貨合約周二分別上漲 0.2% 和 0.3%，美元兌一籃子貨幣小幅走高，美國公債基本上持平。
歐洲斯托克 600 指數上漲 0.5%，此前歐元區第二季經濟成長超過預期，緩解了外界對經濟復甦速度的擔憂。另外，德國通膨加速可能會增加央行官員對進一步降息的謹慎態度。
美國科技巨擘微軟 (MSFT-US) 將於周二美股盤後公布最新財報，市場盼微軟能繳出一張亮眼成績單扭轉財報季開跑之初美股的頹勢。另外超微 (AMD-US) 也將於同日盤後公布財報。
截至 7 月 26 日的兩周內，追蹤所謂的「美股七雄」科技股的指數下跌近 9%，因為投資人對投資人工智慧 (AI) 的回報範圍產生了懷疑，不過該指數在周一反彈了 1%。
巴黎 Marex 股票銷售交易員 Lionel Jardin 表示：「對於任何與 AI 相關的東西，我們一直處於投資階段，但現在我們希望看到它如何轉化為投資回報。」
此外，本周還有蘋果 (AAPL-US)、Meta Platform、亞馬遜公司(AMZN-US) 會陸續公布財報。同樣備受矚目的還有日銀 (日本央行 / BOJ)、美國聯準會(Fed)、英國央行(BOE) 的利率決策。
市場普遍預計，Fed 將維持利率在 20 年高點不變。儘管如此，投資人預估官員將發出 9 月行動 (降息) 訊號，因為穩固但正在放緩的就業市場面臨的風險越來越大。
利率期貨交易員目前預估，9 月會議將全面降息，年底前最多還會再降息兩次。有關利率路徑的進一步線索可能來自周二晚些時候公布的美國消費者信心和就業機會報告。
貨幣方面，日元兌 10 國集團 (G10) 其他貨幣走弱，因日本央行開始為期兩天的貨幣政策會議，市場猜測政策收緊速度太慢，不足以削弱日元融資套利交易的吸引力。
其他消息方面，大宗商品已經抹去了今年以來的全部漲幅，原因是中國充滿挑戰的前景，加上美國天然氣的拋售和食品價格的下跌，對原物料構成了壓力。
截至台北時間周二（30 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 123.22 點或 0.30%，暫報 40,663.15 點
- 那斯達克綜合指數上漲 65.60 點或 0.38%，暫報 17,435.80 點
- 標普 500 指數上漲 19.97 點或 0.37%，暫報 5,483.51 點
- 費半上漲 26.17 點或 0.51%，暫報 5,113.79 點
- 台積電 ADR 上漲 0.26% 至每股 160.43 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.159%
- 紐約輕原油下跌 0.84% 至每桶 75.17 美元
- 布蘭特原油下跌 0.77% 至每桶 78.44 美元
- 黃金上漲 0.56% 至每盎司 2,439.10 美元
- 美元指數升至 104.47
焦點個股：
Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 1.06%，至每股 470.66 美元
臉書母公司 Meta Platforms 將於周三 (31 日) 美股盤後公布最新一季財報，該季營收看增 20%，主因是受惠奧運和多國選舉帶來的強勁廣告銷售，不過投資人還是聚焦在該公司的人工智慧 (AI) 方面支出是否已經開始帶來貢獻。
輝瑞 (PFE-US) 早盤股價上漲 0.98%，至每股 31.02 美元
美國製藥巨擘輝瑞周二美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，受惠其豪砸 430 億美元收購的 Seagen 旗下癌症治療藥物、心臟病藥物強勁銷售以及撙節計畫，該季營收、獲利均優於預期，同時上調全年財測。
Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 0.84%，至每股 170.96 美元
英國反壟斷機構周二表示，當局正在審查 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 與人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 的合作關係，以及其對市場競爭的影響。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 5 月 FHFA 房價指數月增率報 0%，預期 0.2%，前值 0.3%
- 美國 7 月經濟評議會消費者信心指數預期 99.7，前值 100.4
- 美國 6 月 JOLTS 職位空缺數預期 802 萬，前值 814 萬
華爾街分析：
瑞銀最新報告表示，本月那斯達克 100 指數最近下跌 9% 並不罕見，科技股的拋售使其估值更具吸引力，對長期投資人來說是逢低買入的良機。瑞銀的信心來自三個因素：吸引人的估值、基本面和技術面。
高盛大宗經紀部門的報告顯示，在地緣政治風險日益加劇以及人們對全球經濟放緩的擔憂之際，避險基金正迅速解除對工業股的押注，同時繼續轉向對大宗商品較為敏感的股票，能源和材料領域是上周及過去四周淨買入最多的美國板塊。
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