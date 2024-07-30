日銀利率決策即將出爐 QT計畫備受矚目

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-30 22:20

日銀 (日本央行 / BOJ) 周二 (30 日) 召開 7 月貨幣政策會議，華爾街預估日銀將維持利率不變，但會宣布量化緊縮（QT）計畫，逐步減少購債規模。日銀最新利率決策將於台灣時間周三 (31 日) 上午宣布，同日下午日銀總裁植田和男會召開貨幣政策記者會。

儘管華爾街多數分析師預估日銀將繼續按兵不動，但仍對升息的可能性充滿期待。荷蘭國際集團 (ING) 分析師上周預測，利率 (上限) 可能會從目前的 0.1% 提高到 0.15%，而美國銀行 (BAC-US) 和摩根大通 (JPM-US) 預估利率可能會高達 0.25%，即升息 15 基點。

摩根大通指出，市場預估 7 月升息的可能性約為 40%，但如果日銀選擇不升息，日元匯率可能會出現更積極波動。

花旗指出，如果 7 月日銀利率決策符合市場預期，日本股市將不會出現巨大波動，並預期未來幾個月日元兌美元匯率重回 165 日元的低點。此前，受升息預期影響，日元兌美元匯率飆升，目前在 154 附近徘徊。

與此同時，野村證券最新報告指出，儘管企業方面出現調薪和漲價等漸進變化，但家庭支出對薪資成長的反應不足，未能進一步推高商品價格，表明薪資和物價尚形成「良性循環」。

野村證券預估日銀將在即將到來的貨幣政策會議上保持政策利率不變，花旗持相同觀點。

花旗認為，如果日銀決定維持利率不變，之後公布的展望報告和貨幣政策記者會可能會傳達基於薪資上漲和通膨預期上升的通膨趨勢展望的信心增強。如果即將到來的數據符合預期，日銀可能會明確表示 9 月升息是適當的。

聚焦量化緊縮計畫

日銀曾在 6 月表示，將減少購買日本公債的規模，以確保長期利率在金融市場中更自由地形成。市場普遍預期，日銀將逐步減少長債購買規模，預估未來一年到兩年半內將降至每月 3 兆日元的速度。

根據 3 月公布的數據，日銀目前每月購買約 6 兆日元 (390 億美元) 的日本公債，外媒估算顯示，截至 7 月 19 日，日銀持有的日本公債總額高達 579 兆日元。

有知情人士透露，日銀可能會在幾個階段逐步縮減其債券購買，速度大致符合市場主導觀點，以避免引起殖利率的不受歡迎的飆升。

摩根大通也指出，如果日銀公布的 QT 計畫無論是比市場預期更鷹派，可能會導致掉期利差在曲線上收窄。