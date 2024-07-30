〈財報〉輝瑞第二季業績靚 上調全年財測

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-30 20:06

美國製藥巨擘輝瑞周二 (30 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，受惠其豪砸 430 億美元收購的 Seagen 旗下癌症治療藥物、心臟病藥物強勁銷售以及撙節計畫，該季營收、獲利均優於預期，同時上調全年財測。

展望未來，輝瑞將今年全年營收從先前預測的 585 億至 615 億美元區間上調至 595 億至 625 億美元；全年經調整後每股獲利預測上修至 2.45 美元至 2.65 美元區間，較之前預測的 2.15 美元至 2.35 美元高 0.3 美元。

而新冠藥物方面，輝瑞預估今年新冠疫苗 Comirnaty 和抗病毒藥物 Paxlovid 的全年營收分別為 50 億與 35 億美元，兩項藥物全年營收預測總計約為 85 億美元，高於該公司先前預測的 80 億美元。

對於全年財測上調，這家製藥巨擘表示此舉反應出上半年強勁的營收表現，以及對其業務「潛在實力」的信心。按照第二季營收來看，這是輝瑞在 2022 年第四季 (該公司新冠病毒相關藥物營收達到巔峰) 以來首次成長。

根據財報，輝瑞第二季 (截至 6/30) 營收年增 2% 至 132.83 億美元，高於去年同期的 130.07 億美元，也高於分析師預估的 129.61 億美元；淨利報 4,100 萬美元，合每股獲利 0.01 美元，均低於去年同期的 23.27 億美元或 0.41 美元，不過經調整後每股獲利報 0.6 美元，高於分析師預測的 0.42 美元。

隨著新冠疫情趨緩，輝瑞旗下治療新冠病毒的疫苗與藥物營收迅速萎縮，新冠疫苗 Comirnaty 第二季營收年減 87% 至 1.95 億美元，符合分析師預期，主要是受到合約交付量減少與國際市場需求下滑所致，反應出季節性影響。

不過抗病毒藥物 Paxlovid 第二季營收年增 76% 至 2.51 億美元，高於分析師預期的 2.061 億美元，主因是某些國際市場的感染率和需求增加。

分析指出，新冠藥物需求迅速下滑後，輝瑞努力穩定其業務試圖贏回華爾街的的青睞。隨新冠藥物加持光環消退，該公司在去年 10 月啟動一項廣泛的成本削減計劃，目標是到 2024 年底至少節省 40 億美元的成本。在此之後，輝瑞在今年 5 月宣布一項單獨的多年計畫削減成本，第一階段目標是在 2027 年節省 15 億美元。

值得注意的是，輝瑞押寶的抗癌藥物讓公司第二季營運恢復成長，去年砸 430 億美元收購專注腫瘤治療的生技公司 Seagen，其藥物在第二季營收貢獻了 8.45 億美元。

根據財報，Seagen 的抗癌藥物 Padcev 在第二季的營收打敗華爾街分析師預期，達到 3.94 億美元，另外其另一款罕見心血管疾病治療藥物 Vyndaqel 同期銷售也寫下佳績，達到 13 億美元。