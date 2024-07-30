Google母公司Alphabet與AI新創公司Anthropic合作關係 遭英國監管機構調查

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-30 21:10

英國反壟斷機構周二 (30 日) 表示，當局正在審查 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)與人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 的合作關係，以及其對市場競爭的影響。

英國競爭及市場管理局 (CMA) 表示，正在調查兩家公司之間的合作是否導致「相關的合併情況」，以及這是否「可能會導致英國市場競爭的大幅減少」。在開始正式調查之前，監管機構已邀請相關各方發表意見。

Anthropic 發言人表示公司將與 CMA 合作，並向他們提供 Google 投資和商業合作的完整情況。該名發言人說：「我們是一家獨立的公司，我們的任何策略夥伴關係或投資者關係都不會削弱我們公司治理的獨立性，也不會削弱我們與他人合作的自由。」另一方面，Alphabet 並未立即回應置評請求。

據了解，早在去年 10 月，Google 就同意向 Anthropic 投資 20 億美元，其中包括 5 億美元的前期現金注入，以及 15 億美元的後續投入。此前 Google 曾對該公司進行投資，據報導 Google 已獲得這家 AI 新創公司約 10% 的股份。

Anthropic 是 Claude 的開發者，Claude 是 OpenAI 聊天機器人 ChatGPT 的競爭對手。在全球對 AI 的狂熱中，美國科技巨擘一直在積極投資他們認為可以引領 AI 的公司。

然而，美國和英國的監管機構越來越擔心這些大型科技公司對小公司的投資。

今年 4 月，CMA 表示將對微軟 (MSFT-US) 與法國 AI 新創公司 Mistral 之間的合作關係、亞馬遜 (AMZN-US) 與 Anthropic 之間的關係，以及微軟從 Inflection AI 僱用前員工的行為展開調查。

美國聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission, FTC) 也正在調查這些類似的合作關係。