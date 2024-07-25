鉅亨速報 - Factset 最新調查：Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)EPS預估下修至5.7元，預估目標價為209.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 22:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.8元下修至5.7元，其中最高估值6.19元，最低估值5.55元，預估目標價為209.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.19(6.4)
|7.32
|8.14
|9.11
|最低值
|5.55(5.62)
|6.05
|6.9
|9.11
|平均值
|5.74(5.86)
|6.69
|7.5
|9.11
|中位數
|5.7(5.8)
|6.74
|7.55
|9.11
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|62.64億
|69.00億
|76.19億
|79.90億
|最低值
|58.94億
|61.88億
|68.70億
|79.90億
|平均值
|60.26億
|65.38億
|71.45億
|79.90億
|中位數
|60.21億
|66.05億
|71.18億
|79.90億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.55
|2.84
|4.44
|6.09
|5.63
|營業收入
|41.09億
|40.15億
|52.56億
|62.60億
|58.66億
詳細資訊請看美股內頁：
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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