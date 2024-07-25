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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)EPS預估下修至5.7元，預估目標價為209.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 22:15

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.8元下修至5.7元，其中最高估值6.19元，最低估值5.55元，預估目標價為209.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.19(6.4)7.328.149.11
最低值5.55(5.62)6.056.99.11
平均值5.74(5.86)6.697.59.11
中位數5.7(5.8)6.747.559.11

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值62.64億69.00億76.19億79.90億
最低值58.94億61.88億68.70億79.90億
平均值60.26億65.38億71.45億79.90億
中位數60.21億66.05億71.18億79.90億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.552.844.446.095.63
營業收入41.09億40.15億52.56億62.60億58.66億

詳細資訊請看美股內頁：
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSODFL

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