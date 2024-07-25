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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Old Dominion Freight Line公ODFL-US的目標價調升至209元，幅度約6.63%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 18:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)提出目標價估值：中位數由196元上修至209元，調升幅度6.63%。其中最高估值228元，最低估值165元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予Old Dominion Freight Line公評價：積極樂觀8位、保持中立13位、保守悲觀3位。

Old Dominion Freight Line公今(25日)收盤價為194.62元。近5日股價下跌6.63%，標普指數下跌2.88%股價波動與大盤表現同步。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股ODFL市場預估目標價

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