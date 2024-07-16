盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大漲2.55%，報200.24美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 22:00
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間16日21:45股價上漲4.99美元，報200.24美元，漲幅2.55%，成交量116,014（股），盤中最高價200.42美元、最低價195.77美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.84%
- 近 1 月：+13.03%
- 近 3 月：-11.23%
- 近 6 月：-49.79%
- 今年以來：-51.83%
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