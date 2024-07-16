search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大漲2.55%，報200.24美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 22:00

Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間16日21:45股價上漲4.99美元，報200.24美元，漲幅2.55%，成交量116,014（股），盤中最高價200.42美元、最低價195.77美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+7.84%
  • 近 1 月：+13.03%
  • 近 3 月：-11.23%
  • 近 6 月：-49.79%
  • 今年以來：-51.83%

文章標籤

美股美股盤中Old Dominion Freight Line公

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005654.280.41%
道瓊指數40788.771.44%
NASDAQ18441.483-0.17%
費城半導體5752.613-0.43%
Old Dominion Freight Line公200.442.66%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty