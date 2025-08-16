search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平控股(EQH-US)EPS預估下修至5.84元，預估目標價為63.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對公平控股(EQH-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.95元下修至5.84元，其中最高估值6.25元，最低估值5.65元，預估目標價為63.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.25(6.25)8.6610.1811
最低值5.65(5.65)7.558.9511
平均值5.89(5.92)7.979.5111
中位數5.84(5.95)7.879.4511

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值156.36億168.81億197.19億198.22億
最低值138.06億132.89億142.82億198.22億
平均值147.81億152.29億168.20億198.22億
中位數147.23億154.07億170.49億198.22億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.56-1.244.493.483.78
營業收入124.15億110.36億140.17億123.35億144.08億

詳細資訊請看美股內頁：
公平控股(EQH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQH

相關行情

台股首頁我要存股
公平控股54.115-0.96%

延伸閱讀



Empty