鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平控股(EQH-US)EPS預估下修至5.84元，預估目標價為63.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對公平控股(EQH-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.95元下修至5.84元，其中最高估值6.25元，最低估值5.65元，預估目標價為63.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.25(6.25)
|8.66
|10.18
|11
|最低值
|5.65(5.65)
|7.55
|8.95
|11
|平均值
|5.89(5.92)
|7.97
|9.51
|11
|中位數
|5.84(5.95)
|7.87
|9.45
|11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|156.36億
|168.81億
|197.19億
|198.22億
|最低值
|138.06億
|132.89億
|142.82億
|198.22億
|平均值
|147.81億
|152.29億
|168.20億
|198.22億
|中位數
|147.23億
|154.07億
|170.49億
|198.22億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.56
|-1.24
|4.49
|3.48
|3.78
|營業收入
|124.15億
|110.36億
|140.17億
|123.35億
|144.08億
詳細資訊請看美股內頁：
公平控股(EQH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平控股(EQH-US)EPS預估下修至6.15元，預估目標價為65.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平控股(EQH-US)EPS預估下修至6.42元，預估目標價為63.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平控股EQH-US的目標價調升至63.5元，幅度約4.1%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：應用材料(AMAT-US)EPS預估下修至9.38元，預估目標價為200.00元
下一篇